U17 nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục vé World Cup tại Trung Quốc

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam khởi hành từ Hà Nội và hạ cánh tại Thượng Hải lúc 14h30 (giờ địa phương). Sau đó, toàn đội tiếp tục di chuyển khoảng 2 tiếng bằng xe bus để tới Tô Châu – địa điểm đăng cai các trận đấu của VCK Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026.

Giải diễn ra từ ngày 1/5 đến 17/5/2026, với sự tham dự của 12 đội tuyển. Tại vòng chung kết, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Theo điều lệ giải, bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự U17 World Cup nữ 2026 tại Morocco. Đây là mục tiêu quan trọng để thầy trò HLV Okiyama Masahiko hướng tới trong hành trình sắp tới.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có 3 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi tại Tô Châu trước khi bước vào các trận đấu chính thức tại VCK U17 nữ châu Á 2026.