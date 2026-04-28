  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
U17 nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục vé World Cup tại Trung Quốc

Thứ Ba, 18:07, 28/04/2026
VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho VCK U17 nữ châu Á 2026, giải đấu tính suất tham dự VCK U17 World Cup nữ 2026.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam khởi hành từ Hà Nội và hạ cánh tại Thượng Hải lúc 14h30 (giờ địa phương). Sau đó, toàn đội tiếp tục di chuyển khoảng 2 tiếng bằng xe bus để tới Tô Châu – địa điểm đăng cai các trận đấu của VCK Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026.

Ảnh: VFF. 

Giải diễn ra từ ngày 1/5 đến 17/5/2026, với sự tham dự của 12 đội tuyển. Tại vòng chung kết, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Theo điều lệ giải, bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự U17 World Cup nữ 2026 tại Morocco. Đây là mục tiêu quan trọng để thầy trò HLV Okiyama Masahiko hướng tới trong hành trình sắp tới.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có 3 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi tại Tô Châu trước khi bước vào các trận đấu chính thức tại VCK U17 nữ châu Á 2026.

U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup
VOV.VN - Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam sẽ chạm trán những cầu thủ nhập tịch của U17 UAE.

U17 Việt Nam mang cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 về nước
VOV.VN - Tối 26/4, U17 Việt Nam đã trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ sau khi giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.

U17 châu Á có thay đổi lớn, cơ hội dự World Cup của U17 Việt Nam bị ảnh hưởng
VOV.VN - VCK U17 châu Á 2026 có thay đổi lớn khi U17 Triều Tiên rất nhiều khả năng rút lui. Điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

