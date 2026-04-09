U17 Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình tranh vé dự World Cup

U17 Việt Nam đã hoàn tất trận đấu tập thứ ba khi giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước U17 Hà Nội. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi U17 Việt Nam sang Indonesia tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026 vào ngày 10/4.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ nằm ở bảng A cùng với các đội Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây là bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức với U17 Việt Nam trong việc giành vé vào bán kết.

Để vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng hoặc là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo lịch dự kiến, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Malaysia (13/4), U17 Timor Leste (16/4) và U17 Indonesia (19/4).

Đây là giải đấu quan trọng để các cầu thủ U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm trước khi bước vào VCK U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt gặp U17 Yemen (6/5), U17 Hàn Quốc (10/5) và U17 UAE (13/5).

VCK U17 châu Á 2026 cũng sẽ xác định các đội tham dự U17 World Cup 2026. Những đội nhất và nhì của các bảng đấu tại VCK U17 châu Á 2026 vừa giành quyền vào tứ kết, vừa giành vé dự World Cup dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.