U17 Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình tranh vé dự World Cup

Thứ Năm, 15:38, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải đấu quan trọng trong hành trình giành vé tham dự U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam đã hoàn tất trận đấu tập thứ ba khi giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước U17 Hà Nội. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi U17 Việt Nam sang Indonesia tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026 vào ngày 10/4.

u17 viet nam co buoc dau tien trong hanh trinh tranh ve du world cup hinh anh 1
U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF)

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ nằm ở bảng A cùng với các đội Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây là bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức với U17 Việt Nam trong việc giành vé vào bán kết.

Để vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng hoặc là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo lịch dự kiến, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Malaysia (13/4), U17 Timor Leste (16/4) và U17 Indonesia (19/4).

Đây là giải đấu quan trọng để các cầu thủ U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm trước khi bước vào VCK U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt gặp U17  Yemen (6/5), U17 Hàn Quốc (10/5) và U17 UAE (13/5).

VCK U17 châu Á 2026 cũng sẽ xác định các đội tham dự U17 World Cup 2026. Những đội nhất và nhì của các bảng đấu tại VCK U17 châu Á 2026 vừa giành quyền vào tứ kết, vừa giành vé dự World Cup dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

Như Đạt/VOV.VN
U17 Việt Nam hội quân, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải Đông Nam Á
VOV.VN - Nằm trong kế hoạch chuẩn bị tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã hội quân trở lại và chính thức bước vào tập luyện từ ngày 1/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn trong hành trình giành vé dự World Cup
VOV.VN - U17 Việt Nam đối diện với thử thách không nhỏ trong việc cạnh tranh giành vé dự VCK U17 World Cup 2026.

HLV Cristiano Roland khiêm tốn khi U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 châu Á 2026
VOV.VN - HLV Cristiano Roland khiêm tốn khi giúp U17 Việt Nam toàn thắng ở vòng loại qua đó giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.

