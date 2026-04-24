Kết quả U17 Đông Nam Á 2026 hôm nay 24/4: U17 Lào thua 0-8 trước U17 Australia

Chiều ngày 24/4, đội tuyển U17 Australia đã tạo ra một "cơn mưa bàn thắng" khi đối đầu với U17 Lào. Với trình độ vượt trội và lối chơi tấn công đa dạng, đội bóng xứ Chuột túi đã khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 8-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Australia nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép đối phương. Phút 21, Josef Hunter Sikora khai thông thế bế tắc bằng pha đệm bóng cận thành chính xác.

Bàn mở tỉ số giúp các cầu thủ trẻ Australia cởi bỏ áp lực, liên tiếp tổ chức các đợt hãm thành nguy hiểm. Tiền đạo Georgio Hassarati trở thành tâm điểm của trận đấu khi hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một, góp công lớn giúp Australia dẫn trước 5-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U17 Australia tiếp tục duy trì cường độ tấn công dồn dập dù đã dẫn sâu. Các bàn thắng của Aston James Reid và pha lập công thứ tư cá nhân của Hassarati đã nâng tỉ số lên 7-0 ở phút 59.

Dù thi đấu lép vế, U17 Lào vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự. Phút 90, đội bóng xứ Triệu voi được hưởng quả phạt đền sau khi VAR xác định hậu vệ Australia phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Odin Siphanit đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương.

Trận đấu khép lại đầy nghiệt ngã cho U17 Lào khi hậu vệ của họ lúng túng phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng sau pha bóng của Achnaff Pascal Sayon. Chung cuộc, U17 Australia giành thắng lợi hủy diệt 8-0 để đoạt hạng Ba ở giải U17 Đông Nam Á 2026.