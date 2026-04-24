Kết quả U17 Đông Nam Á 2026 hôm nay 24/4: U17 Lào thua 0-8 trước U17 Australia
VOV.VN - Kết quả U17 Đông Nam Á 2026, U17 Lào thua 0-8 trước U17 Australia trong trận tranh hạng Ba diễn ra chiều 24/4.
Chiều ngày 24/4, đội tuyển U17 Australia đã tạo ra một "cơn mưa bàn thắng" khi đối đầu với U17 Lào. Với trình độ vượt trội và lối chơi tấn công đa dạng, đội bóng xứ Chuột túi đã khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 8-0.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Australia nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép đối phương. Phút 21, Josef Hunter Sikora khai thông thế bế tắc bằng pha đệm bóng cận thành chính xác.
Bàn mở tỉ số giúp các cầu thủ trẻ Australia cởi bỏ áp lực, liên tiếp tổ chức các đợt hãm thành nguy hiểm. Tiền đạo Georgio Hassarati trở thành tâm điểm của trận đấu khi hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một, góp công lớn giúp Australia dẫn trước 5-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, U17 Australia tiếp tục duy trì cường độ tấn công dồn dập dù đã dẫn sâu. Các bàn thắng của Aston James Reid và pha lập công thứ tư cá nhân của Hassarati đã nâng tỉ số lên 7-0 ở phút 59.
Dù thi đấu lép vế, U17 Lào vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự. Phút 90, đội bóng xứ Triệu voi được hưởng quả phạt đền sau khi VAR xác định hậu vệ Australia phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Odin Siphanit đã không thể chiến thắng được thủ môn đối phương.
Trận đấu khép lại đầy nghiệt ngã cho U17 Lào khi hậu vệ của họ lúng túng phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng sau pha bóng của Achnaff Pascal Sayon. Chung cuộc, U17 Australia giành thắng lợi hủy diệt 8-0 để đoạt hạng Ba ở giải U17 Đông Nam Á 2026.
U17 Lào bước vào trận tranh hạng Ba giải U17 Đông Nam Á 2026 gặp U17 Australia lúc 15h30 ngày 24/4 với tâm thế không còn gì để mất. Thất bại trước U17 Malaysia ở bán kết phần nào đến từ việc đội bóng xứ Triệu voi sớm rơi vào thế thiếu người và chịu phạt đền ngay từ đầu trận. Dù vậy, việc góp mặt trong top 4 đã là thành công vượt kỳ vọng của U17 Lào khi họ vượt qua bảng đấu có những đối thủ mạnh như U17 Thái Lan và U17 Myanmar.
Ở chiều ngược lại, U17 Australia chắc chắn chưa nguôi nỗi tiếc nuối sau thất bại trước U17 Việt Nam. Với vị thế đương kim vô địch và đẳng cấp vượt trội, đội bóng xứ Chuột túi được đánh giá cao hơn hẳn. Khi niềm tự ái bị tổn thương, U17 Australia nhiều khả năng sẽ chơi quyết tâm để khép lại giải đấu bằng chiến thắng.
Trực tiếp Ninh Bình 2-3 Hà Nội FC: Bùng nổ cảm xúc, bàn thắng liên tiếp
VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Ninh Bình vs Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 18h ngày 24/4/2026.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: LFF)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
3': Hai đội đang nhập cuộc khá cởi mở, nhưng chưa bên nào tạo ra được cơ hội ghi bàn về phía khung thành của đối phương. U17 Lào bị đánh giá thấp hơn, nhưng đang có thế trận tốt trước đối thủ.
5': KHÔNG VÀO !!! U17 Australia tổ chức tấn công bên cánh phải, bóng được căng vào vòng cấm địa của U17 Lào, nhưng Corey Zachary Da Cruz lại dứt điểm không tốt.
7': KHÔNG VÀO !!! U17 Australia tổ chức tấn công bên cánh trái, Josef Hunter Sikora đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
8': ĐÁNG TIẾC !!! U17 Australia đá phạt góc rất hay, cơ hội ghi bàn đến với Georgio Hassarati, nhưng pha đệm bóng cận thành của cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Thepphakone Sisounam.
11': KHÔNG VÀO !!! Corey Zachary Da Cruz có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng một lần nữa cầu thủ này lại không thắng được thủ môn U17 Lào.
13': CỨU THUA !!! Josef Hunter Sikora lại có pha đi bóng kỹ thuật xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm ở góc hẹp, nhưng một lần nữa thủ môn Thepphakone Sisounam đổ người cứu thua xuất sắc.
15': U17 Australia đang tạo ra thế trận áp đảo toàn diện trước U17 Lào, nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng mở tỉ số.
19': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Australia tấn công trung lộ, nhưng đường chuyền cuối cùng lại bị hậu vệ Nilaphong Douangdeth đoán được ý đồ và phá bóng đi hết đường biên dọc.
21': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Australia tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang thuận lợi vào vòng cấm để Josef Hunter Sikora đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
25': KHÔNG VÀO !!! Aston James Reid tung cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không làm khó được thủ môn của U17 Lào.
26': KHÔNG ĐƯỢC !!! Georgio Hassarati đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U17 Lào sau đó tung cú dứt điểm, nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá đi hết đường biên ngang.
U17 Hàn Quốc kiệt sức khi chuẩn bị tranh vé World Cup với U17 Việt Nam
VOV.VN - Các cầu thủ U17 Hàn Quốc đã trải qua quá trình tập nặng liên tục để tăng cường thể lực nhằm hướng đến VCK U17 châu Á 2026, giải đấu đội bóng này cùng bảng với U17 Việt Nam.
Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam có được những huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong sáng 24/4 với 1 HCV và 1 HCB.
29': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Australia được hưởng phạt đền khi hậu vệ U17 Lào mắc lỗi, Georgio Hassarati thực hiện thành công cú sút 11m ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
31': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Australia đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, đội bóng này phối hợp rất tốt sau đó bóng được tạt vào để Georgio Hassarati đánh đầu cận thành ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.
34': KHÔNG VÀO !!! Corey Zachary Da Cruz có cơ hội dứt điểm căng, nhưng thủ môn Thepphakone Sisounam đã chơi tốt và hóa giải thành công. U17 Australia đang tấn công dồn dập về phía khung thành của U17 Lào.
36': U17 Lào đang thi đấu rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những đợt lên bóng của đội bóng này dễ dàng bị các hậu vệ U17 Australia hóa giải.
37': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Achnaff Pascal Sayon đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng đập cột dọc bật ngược trở lại.
38': KHÔNG VÀO !!! U17 Lào phản công nhanh, Odin Siphanit đi bóng xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn Aaron Joseph Black.
39': CỨU THUA !!! Thủ môn Thepphakone Sisounam vừa có hai pha cứu thua liên tiếp từ các tình huống dứt điểm trong vòng cấm địa U17 Lào.
41': VÀO VÀO VÀO !!! Achnaff Pascal Sayon đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang để Georgio Hassarati đệm bóng vào lưới trống ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0. Georgio Hassarati đã có hat-trick vào lưới U17 Lào và có được 9 bàn thắng ở giải đấu năm nay.
44': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ của U17 Lào vỡ vụn trước sức tấn công của U17 Australia, Aston James Reid đã dứt điểm cận thành ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Australia tạm dẫn 5-0 trước U17 Lào.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Australia tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn U17 Lào đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
49': KHÔNG VÀO !!! Anousith Pradith có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa để rút ngắn tỉ số cho U17 Lào, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không trúng khung thành.
51': VÀO VÀO VÀO !!! Georgio Hassarati đi bóng tốc độ bên cánh phải xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm chéo góc ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 6-0.
58': KHÔNG VÀO !!! Georgio Hassarati có cơ hội ghi bàn thắng tiếp theo cho U17 Australia, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi không trúng đích.
58': NGUY HIỂM !!! Thủ môn của U17 Australia mắc sai lầm, nhưng Anousith Pradith vẫn chưa thể ghi bàn cho U17 Lào.
59': VÀO VÀO VÀO !!! Aston James Reid đệm bóng cận thành từ pha căng ngang của đồng đội ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 7-0 cho U17 Australia.
65': U17 Australia vẫn chưa muốn dừng lại, dù dẫn 7-0, nhưng đội bóng này vẫn đang tấn công dồn dập về phía khung thành của U17 Lào.
70': KHÔNG ĐƯỢC !!! Achnaff Pascal Sayon đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang cho đồng đội dứt điểm, nhưng không thành công. Trận đấu đang diễn ra cởi mở với nhiều pha bóng hay.
74': KHÔNG VÀO !!! Aston James Reid có bóng trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đưa bóng đi lên khán đài.
Lý Hoàng Nam bất ngờ rút khỏi Kuala Lumpur Open 2026
VOV.VN - Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ không tham dự giải pickleball Panas Kuala Lumpur Open 2026, dù đang ở giai đoạn thăng hoa với vị trí số 1 đơn nam châu Á.
79': KHÔNG ĐƯỢC !!! Achnaff Pascal Sayon đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang cho đồng đội, nhưng đường chuyền bị hậu vệ U17 Lào hóa giải thành công.
83': KHÔNG VÀO !!! Corey Zachary Da Cruz tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng thủ môn U17 Lào đã đổ người cứu thua xuất sắc.
88': Hai đội đang thi đấu với tốc độ chậm, U17 Lào có dấu hiệu xuống sức nên những đợt phản công, chuyển trạng thái của đội bóng này đang không gây ra được khó khăn cho hàng thủ đối phương.
90': PHẠT ĐỀN !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hậu vệ U17 Australia phạm lỗi kéo người trong vòng cấm địa, trọng tài cho U17 Lào hưởng 11m.
90+2': ĐÁ HỎNG 11M !!! Odin Siphanit được giao trọng trách đá phạt 11m, cầu thủ này sút bóng quá hiền nên không đánh bại được thủ môn U17 Australia.
90+5': VÀO VÀO VÀO !!! Achnaff Pascal Sayon đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó bấm vào trong khiến hậu vệ U17 Lào lúng túng phản lưới nhà, tỉ số trận đấu là 8-0.
HẾT GIỜ !!! U17 Australia thắng 8-0 U17 Lào.
Lịch trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Chung kết U17 Đông Nam Á 2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trong khuôn khổ chung kết U17 Đông Nam Á 2026.