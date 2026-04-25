U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, HLV Cristiano Roland được học trò tri ân

U17 Việt Nam vô địch thuyết phục

U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 để lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 4 trong lịch sử, U17 Việt Nam lên ngôi ở sân chơi khu vực.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam vô địch với thành tích bất bại, ghi được 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Thầy trò HLV Cristiano Roland là một trong những đội bóng vô địch thuyết phục nhất ở sân chơi này.

U17 Việt Nam vô địch thuyết phục tại U17 Đông Nam Á 2026.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Cristiano Roland gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban tổ chức, VFF, ban huấn luyện và các học trò. "Các em thi đấu tuyệt vời và nỗ lực đến cùng. Tôi thực sự tự hào về màn trình diễn của toàn đội. Chức vô địch này là phần thưởng xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần chiến đấu quả cảm" - chiến lược gia người Brazil chia sẻ.

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, ông Roland đánh giá cao khả năng hấp thụ chiến thuật của các cầu thủ trẻ. Ông nhấn mạnh: "Áp dụng triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn là thử thách cực lớn, nhưng sự tận hiến của các em đã tạo nên sự khác biệt".

HLV Cristiano Roland được học trò tri ân

Khép lại niềm vui vô địch, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ nhanh chóng hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á 2026 - nơi có mức độ cạnh tranh khắc nghiệt hơn nhiều. "Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với các ông lớn châu lục" - ông nhấn mạnh.

Cùng chung niềm phấn khởi, tiền đạo Văn Dương - Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết chia sẻ: "Giải đấu này là trải nghiệm vô giá giúp chúng tôi học hỏi từ các đối thủ khu vực. Toàn đội xin cảm ơn thầy Roland đã luôn tin tưởng".

Văn Dương khẳng định anh và các đồng đội sẽ tập luyện không ngừng nghỉ cho mục tiêu Vòng chung kết U17 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 5 tới.