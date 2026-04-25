U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á, HLV Cristiano hướng tới mục tiêu World Cup

Sau khi cùng U17 Việt Nam đăng quang thuyết phục tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về các học trò, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm sang VCK U17 châu Á 2026, giải đấu sẽ tính suất tham dự U17 World Cup.

Ảnh: VFF.

Phát biểu tại họp báo sau trận chung kết, HLV Cristiano Roland nói: "Các em đã thi đấu rất tuyệt vời và nỗ lực hết mình. Tôi thực sự tự hào về những gì toàn đội đã thể hiện. Đây là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam có nhiều tài năng, nhưng đôi khi thiếu sự tự tin. Những gì thể hiện trên sân là kết quả của nền tảng mà chúng tôi đang xây dựng. Đây không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu, mà là bước đi để tạo nên bản sắc cho đội tuyển".

Hướng tới chặng đường tiếp theo, HLV Cristiano Roland khẳng định mục tiêu trọng tâm của U17 Việt Nam là VCK U17 châu Á 2026, giải đấu sẽ tính suất tham dự U17 World Cup.

Nhà cầm quân gốc Brazil nói: "Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới".

Tại VCK U17 châu Á sắp tới, U17 Việt Nam cùng bảng với Yemen, Hàn Quốc và UAE. Các trận đấu của thầy trò HLV Cristiano sẽ bắt đầu hành trình vào ngày 6/5.