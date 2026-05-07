U19 Việt Nam đối diện khó khăn lớn ở giải U19 Đông Nam Á 2026

Thứ Năm, 17:43, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U19 Việt Nam cùng bảng với U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026 trong khi U19 Lào rút lui, không tham dự khiến cuộc cạnh tranh trở nên rất khốc liệt.

Chiều 7/5, BTC giải U19 Đông Nam Á 2026 đã tiến hành bốc thăm chia bảng chia bảng cho các đội bóng tham dự. Theo đó, U19 Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei trong khi bảng C có 3 đội là Australia, Campuchia và Philippines. Sở dĩ bảng C chỉ có 3 đội là do U19 Lào rút lui vào giờ chót ngay trước lễ bốc thăm. 

Kết quả bốc thăm chi tiết. 

Theo quy định của BTC giải, sau khi kết thúc vòng đấu bảng sẽ chọn ra các đội nhất cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. 

Tuy nhiên, do U19 Lào rút lui khiến bảng C chỉ còn 3 đội nên khi tính thành tích đội nhì bảng thì các bảng A và B sẽ không xét kết quả với đội xếp cuối. 

Vì thế, đây là khó khăn rất lớn với U19 Việt Nam khi chỉ có ngôi nhất bảng mới giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giành vé trực tiếp vào bán kết. 

U19 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội. (Ảnh: VFF). 

U19 Việt Nam tham dự giải năm nay với thành phần chủ yếu là các cầu thủ sinh năm 2008, những người tham dự VCK U17 châu Á 2025. Đây cũng chính là lứa cầu thủ đã để thua Indonesia đến 0-5 tại giải U16 Đông Nam Á 2024. 

Trong khi đó, cũng chính lứa cầu thủ này của Indonesia đã đánh bại U17 Hàn Quốc ở VCK U17 châu Á 2025, giành vé dự VCK U17 World Cup 2025. Vì thế, giải U19 Đông Nam Á 2026 hứa hẹn sẽ rất thách thức với U19 Việt Nam. 

Hiện tại, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản -  Yutaka Ikeuchi đang tập luyện tại Hà Nội. Đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18/5 đến 26/5, trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Medan (Indonesia) từ ngày 1/6 đến 15/6/2026. 

VOV.VN - Trong danh sách U19 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026, không có cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại Croatia - Antonio Moric.

VOV.VN - Lực lượng U19 Việt Nam được bổ sung thêm 10 cái tên bao gồm cả thủ môn Việt kiều Aaron Tú Vinh Napierala.

VOV.VN - Tiền đạo Trần Gia Bảo ghi bàn cho HAGL ở trận hòa Đà Nẵng 3-3 tại vòng 16 V-League 2025/2026 sau khi không có tên trong danh sách triệu tập U19 Việt Nam.

