English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U20 Việt Nam bổ sung cầu thủ vừa vô địch ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 11:00, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U20 Việt Nam bổ sung cầu thủ vừa vô địch ASEAN Cup 2026, trung vệ Đinh Quang Kiệt vào danh sách thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, gặp các đối thủ Triều Tiên, Palestine và Iran từ ngày 31/8 đến 6/9.

U20 Việt Nam đang trong những ngày chuẩn bị cuối cùng trước vòng loại U20 châu Á 2027. Trong những diễn biến mới nhất, HLV Yutaka Ikeuchi đã quyết định bổ sung cầu thủ vừa vô địch ASEAN Cup 2026, trung vệ Đinh Quang Kiệt vào danh sách thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027.

u20 viet nam bo sung cau thu vua vo dich asean cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: Dương Thuật. 

Đây là sự tăng cường hợp lý khi Quang Kiệt vừa có những trải nghiệm lịch sử cùng ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2027. Sự tích lũy này sẽ giúp hàng thủ U20 Việt Nam được tăng cường đáng kể ở giải đấu tới.

Đinh Quang Kiệt năm nay mới 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Trung vệ cao 1m95 đã được HLV Kim Sang Sik đưa vào sân thi đấu trong trận ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Phú Thọ trong những ngày tới để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi bước vào vòng loại U20 châu Á 2027. Đội tuyển sẽ có trận ra quân gặp U20 Triều Tiên vào ngày 31/8 trên sân vận động Việt Trì. Sau đó, U20 Việt Nam lần lượt đối đầu U20 Palestine ngày 3/9 và U20 Iran ngày 6/9.

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U20 Việt Nam nhận tin vui trước thềm vòng loại U20 châu Á 2027
U20 Việt Nam nhận tin vui trước thềm vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - U20 Việt Nam có điểm tựa lớn để sẵn sàng bước vào hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam nhận tin vui trước thềm vòng loại U20 châu Á 2027

U20 Việt Nam nhận tin vui trước thềm vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - U20 Việt Nam có điểm tựa lớn để sẵn sàng bước vào hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027
Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - Lịch thi đấu U20 Việt Nam nhận được sự chú ý với những trận đấu thuộc vòng loại U20 châu Á 2027.

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - Lịch thi đấu U20 Việt Nam nhận được sự chú ý với những trận đấu thuộc vòng loại U20 châu Á 2027.

U20 Palestine dùng cầu thủ gốc Brazil đấu U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á
U20 Palestine dùng cầu thủ gốc Brazil đấu U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á

VOV.VN - Nếu không có gì thay đổi, U20 Palestine sẽ sử dụng thủ môn gốc Brazil để đối đầu U20 Việt Nam trong trận đấu tại vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

U20 Palestine dùng cầu thủ gốc Brazil đấu U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á

U20 Palestine dùng cầu thủ gốc Brazil đấu U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á

VOV.VN - Nếu không có gì thay đổi, U20 Palestine sẽ sử dụng thủ môn gốc Brazil để đối đầu U20 Việt Nam trong trận đấu tại vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

U20 Iran mang đến thử thách cực đại cho U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027
U20 Iran mang đến thử thách cực đại cho U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - U20 Iran mang đến thử thách cực đại cho U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027 khi đội bóng này tập hợp những cầu thủ gần như tốt nhất với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

U20 Iran mang đến thử thách cực đại cho U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027

U20 Iran mang đến thử thách cực đại cho U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - U20 Iran mang đến thử thách cực đại cho U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027 khi đội bóng này tập hợp những cầu thủ gần như tốt nhất với quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027
Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng CHDCND Triều Tiên, Palestine và Iran.

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng CHDCND Triều Tiên, Palestine và Iran.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế