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U20 Việt Nam nhận tin vui trước thềm vòng loại U20 châu Á 2027

Thứ Sáu, 12:06, 28/08/2026
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VOV.VN - U20 Việt Nam có điểm tựa lớn để sẵn sàng bước vào hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam có lợi thế được thi đấu trên sân nhà khi bảng C sẽ được tổ chức tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Bên cạnh đó, U20 Việt Nam cũng được tiếp động lực khi LĐBĐ Việt Nam đã công bố Tổng công ty Viễn thông Viettel là nhà tài trợ chính bảng C vòng loại giải U20 châu Á 2027.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam khẳng định bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Công tác đào tạo trẻ được LĐBĐ Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nước nhà.

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U20 Việt Nam nhận được sự đồng hành tại vòng loại U20 châu Á 2027 (Ảnh: VFF)

Trong những năm qua, LĐBĐ Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống thi đấu trẻ, tạo điều kiện để các cầu thủ được thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm. Vòng loại U20 châu Á 2027 là một trong những sân chơi quan trọng, mang đến cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

“Sự đồng hành này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức giải đấu, mà còn tiếp thêm sức mạnh, động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Đây cũng là sự thể hiện thiết thực cho tinh thần chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ”, bà Nguyễn Thanh Hà bày tỏ.

Bày tỏ vinh dự khi đồng hành cùng LĐBĐ Việt Nam trong hành trình phát triển bóng đá trẻ, ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc TV360 cho biết việc đồng hành cùng U20 Việt Nam tại giải đấu lần này thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam luôn gắn liền với tinh thần dân tộc và niềm tự hào bóng đá nước nhà.

Ông Mai Như Ngọc chia sẻ: “Đến với giải đấu lần này, chúng tôi xin được cam kết sẽ đưa bóng đá tới mọi người dân thông qua hạ tầng công nghệ hiện đại. Chúng tôi sẽ truyền tải trực tiếp, mượt mà và hoàn toàn miễn phí toàn bộ các trận đấu tại Bảng C đến hàng chục triệu khán giả trên khắp mọi miền đất nước”.

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U20 Việt Nam được tiếp lửa trước thềm vòng loại U20 châu Á 2027 (Ảnh: VFF)

Vòng loại U20 châu Á 2027 bảng C diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026 tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Theo thể thức vòng loại U20 châu Á 2027, 8 đội đứng đầu các bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết, bên cạnh U20 Trung Quốc với tư cách chủ nhà. VCK U20 châu Á 2027 đồng thời là giải đấu lựa chọn các đại diện của châu Á tham dự VCK U20 World Cup.

Các trận đấu tại Bảng C trên Sân vận động Việt Trì sẽ mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ Phú Thọ và các địa phương lân cận đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực cho U20 Việt Nam trong hành trình chinh phục vòng loại U20 châu Á 2027.

PV/VOV.VN
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