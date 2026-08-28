Lịch thi đấu U20 Việt Nam được người hâm mộ quan tâm khi là giải đấu quốc tế tiếp theo của bóng đá Việt Nam sau ASEAN Cup 2026. Đây là bước đầu tiên trong hành trình hướng đến U20 World Cup 2027.

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Tại vòng loại, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran. Đây là bảng đấu được đánh giá đầy thách thức khi các đối thủ đều có trình độ cao, đồng thời có khả năng mang đến ẩn số cho giải đấu.

Để vào vòng chung kết, U20 Việt Nam phải giành vị trí nhất bảng hoặc nằm trong nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Điều đó khiến U20 Việt Nam phải nỗ lực thi đấu tốt trong từng trận đấu, chắt chiu từng điểm số để trước tiên vào vòng chung kết.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U20 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có một số trận đấu giao hữu để lắp ráp, thử nghiệm đội hình trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Tất cả các trận đấu của bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 được tổ chức tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ), tạo điều kiện để U20 Việt Nam có lợi thế sân nhà.

Lịch thi đấu U20 Việt Nam:

31/8 19h00 U20 Việt Nam – U20 Triều Tiên

3/9 19h00 U20 Palestine – U20 Việt Nam

6/9 19h00 U20 Iran - U20 Việt Nam