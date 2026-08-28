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Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất : Barcelona trở lại ngôi đầu

Thứ Sáu, 06:00, 28/08/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất sau lượt trận diễn ra rạng sáng 28/8.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga mới nhất

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2026 sau loạt trận diễn ra sáng 28/8, Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Bilbao để có 6 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng xứ Catalan vượt qua Real Madrid để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Ở trận đấu diễn ra sáng nay 28/8, Barcelona giành chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao tại La Liga nhờ các pha lập công của Raphinha và Fermin Lopez. Đội bóng xứ Catalunya chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

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Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất sau lượt trận diễn ra rạng sáng 28/8.

Phút 24, Raphinha đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc. Barcelona sau đó bị từ chối một bàn thắng do Yamal rơi vào thế việt vị. Đến phút 37, Pedri chọc khe chính xác để Raphinha thoát xuống, vượt qua thủ môn Simon và mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Bilbao nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Barcelona. Phút 82, Adeyemi căng ngang để Fermin Lopez đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona.

PV/VOV.VN
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