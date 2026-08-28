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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/8: Tiếp đà chiến thắng

Thứ Sáu, 09:00, 28/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/8 nhận được sự chú ý với loạt trận sớm tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/8 được người hâm mộ quan tâm khi Man City có trận đấu mở màn vòng hai ngoại hạng Anh khi gặp Crystal Palace trên sân nhà. Sau trận thắng kịch tính khi gặp Bournemouth ở vòng đầu tiên, Man City cần tiếp đà chiến thắng để có bước chạy đà thuận lợi trong cuộc đua vô địch mùa này.

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Man City giành chiến thắng ở trận mở màn mùa giải (Ảnh: Reuters)

Man City trong trận ra quân đã có chiến thắng chật vật trong những phút cuối trước Bournemouth chơi phòng ngự phản công sắc bén. Nếu các chân sút Bournemouth sắc bén hơn, Man City có thể đã phải nhận khởi đầu không như ý trong trận ra quân.

Đây là gợi ý với Crystal Palace trước màn so tài, đội bóng đang cần điểm để cải thiện thứ hạng sau khi đã để thua Everton trong trận mở màn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Enzo Maresca chắc chắn cũng đã rút ra được những bài học sau trận thắng nhọc nhằn vừa qua.

Tại Pháp, PSG có trận hoà bất ngờ trước Rennes trong trận ra quân. Thậm chí, nhà ĐKVĐ châu Âu còn để đối phương dẫn trước hai bàn, sau đó gỡ hoà trong hiệp hai. Với việc bất ngờ sảy chân ở vòng đầu tiên, PSG sẽ rất quyết tâm giành chiến thắng khi làm khách của Lille ở vòng 2.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 28/8:

Ngoại hạng Anh

29/8 2h00 Crystal Palace - Man City

Serie A

29/8 1h45 AC Milan - Venezia

La Liga

29/8 0h00 Racing Santander - Elche

29/8 2h30 Alaves - Villarreal

Bundesliga

29/8 Bayern Munich - Stuttgart

Ligue 1

29/8 1h45 Lille - PSG

Saudi Pro League

28/8 22h50 Riyadh - Neom

28/8 23h00 Al Fayha - Abha

29/8 1h00 Al Khaleej - Al Hilal

29/8 1h00 Al Nassr - Al Taawoun

Như Đạt/VOV.VN
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