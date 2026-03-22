U23 Trung Quốc triệu tập dàn cầu thủ á quân U23 châu Á đấu U23 Việt Nam

Giải CFA Team China 2026 chuẩn bị diễn ra tại Tây An (Trung Quốc), Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Trung Quốc đã triệu tập đội hình rất mạnh đúng với lứa tuổi U23.

Ở hàng tiền vệ và tiền đạo, các cầu thủ nổi bật như như Peng Xiao, Xiang Yuwang, Bao Shengxin hay Mutalifu Yimingkar tiếp tục góp mặt. Đây đều là những nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Antonio Puche. Đặc biệt nhất, cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Wang Bohao (CLB Den Bosch, Hà Lan) cũng được HLV Antonio triệu tập.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của U23 Trung Quốc trong lần tập trung lần này là trường hợp của thủ môn Li Hao. Trong trận đấu tại giải VĐQG Trung Quốc vào cuối tuần trước, Li Hao đã gặp chấn thương và buộc ban huấn luyện U23 Trung Quốc phải có những điều chỉnh trong khung gỗ.

Bên cạnh đó, 8 cầu thủ trong đội tuổi U23, gồm Wang Yudong, Xu Bin, Hu Hetao, Liu Haofan, Baihelam Abduwali, Yang Xi, Kuai Jiwen và Wumitijiang Yusupu đã được đôn lên đội tuyển quốc gia Trung Quốc đá giao hữu nên họ sẽ không góp mặt tại CFA Team China 2026.

Theo lịch, ĐT U23 Trung Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam vào 18h35 ngày 31/3.