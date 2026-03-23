Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/3: FIFA Days cận kề

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/3 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận bóng đá quốc tế trước thềm FIFA Days tháng 3/2026. Một số giải đấu tại khu vực châu Á cũng như Nam Mỹ không chịu gián đoạn trong thời gian FIFA Days.

Trong thời gian này, các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã tạm nghỉ để các cầu thủ trở lại thi đấu cho ĐTQG. Dù vậy, một số giải đấu như VĐQG Colombia, Ecuador hay Ấn Độ đều còn những trận cầu đáng chú ý.

Ngoài ra, các giải đấu hạng dưới của bóng đá châu Âu không chịu nhiều ảnh hưởng từ dịp FIFA Days vẫn diễn ra. Tiêu biểu như giải hạng ba của Italia hay giải VĐQG Romania đều có những trận đấu diễn ra trong đợt FIFA Days.

Phần lớn các giải VĐQG đều tạm nghỉ trong đợt FIFA Days tháng 3/2026. Với bóng đá Việt Nam, giải hạng Nhất quốc gia sẽ trở lại vào ngày 3/4 trong khi V-League trở lại sớm nhất vào ngày 4/4, sau khi ĐT Việt Nam hoàn thành hai trận đấu với ĐT Bangladesh và ĐT Malaysia.