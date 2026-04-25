Văn Quyết bị treo giò sau trận đấu với Ninh Bình

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Ở trận đấu Ninh Bình gặp Hà Nội FC tại vòng 20 V-League 2025/2026, đội khách đã có chiến thắng ấn tượng 3-2, trong đó cầu thủ kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết đóng góp một bàn thắng với pha bứt tốc và dứt điểm chính xác. Trận thắng này giúp Hà Nội FC áp sát chính đối thủ trên bảng xếp' hạng với chỉ một điểm ít hơn.

Ảnh: Như Đạt.

Tuy nhiên sau trận đấu này, Hà Nội FC lại gặp tổn thất lớn về lực lượng. Cụ thể, Văn Quyết đã nhận thẻ vàng ở cuộc đọ sức trên sân Ninh Bình sau tình huống phạm lỗi với Quang Nho của đội chủ nhà.

Đây là thẻ vàng thứ ba của Văn Quyết từ đầu mùa và anh sẽ phải nghỉ thi đấu vòng 21 theo quy định của BTC giải.

Bên cạnh đó, Thành Chung cũng chưa thể trở lại ở vòng 21 do trung vệ này nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng 19 và phải nghỉ hai trận. Thành Chung mới vắng mặt tại vòng 20 nên sẽ tiếp tục ngồi ngoài vòng 21.

Ngoài ra, chấn thương của Duy Mạnh cũng chưa xác định được chính xác mức độ nặng nhẹ và khả năng số 2 của Hà Nội FC có thể đá vòng 21 hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo lịch thi đấu vòng 21 V-League, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy vào ngày 1/5 tới.