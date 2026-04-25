Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/4, các giải đấu cấp CLB trong nước diễn ra sôi động từ V-League đến hạng Nhất và hạng Nhì Quốc gia.

Ảnh: VPF.

Ở V-League, các trận đấu tiếp theo của vòng 20 diễn ra đều vào lúc 18h. Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà CLB TP.HCM có cuộc so tài với đội khách Nam Định. Với phong độ gần đây của 2 đội, Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn và sẽ không ngạc nhiên nếu thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành trọn vẹn 3 điểm.

Trong khi đó trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà sẽ có màn đọ sức với PVF-CAND trong trận đấu được xem như "chung kết ngược" của mùa giải. Nếu Thanh Hóa thắng, họ sẽ bứt xa khỏi đối thủ và tạo nên khoảng cách lên đến 8 điểm.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/4, giải hạng Nhất Quốc gia có 2 trận đấu: Quảng Ninh vs CLB bóng đá TP.HCM (17h) và Quy Nhơn United vs Đồng Nai (18h).

Tại giải hạng Nhì, 6 trận đấu của vòng 7, vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi sẽ diễn ra. Bảng A có 3 trận: Huế vs PVF (15h30), Phù Đổng vs TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh (16h) và Trẻ Đà Nẵng vs CLB Trẻ CAHN (16h).

3 trận của bảng B diễn ra hôm nay gồm: Lâm Đồng vs Cần Thơ (15h), Gia Định vs Quảng Ngãi (15h) và Đắk Lắk vs Tây Ninh (15h30).