中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha hòa đáng tiếc Mexico

Chủ Nhật, 10:42, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/3, bỏ lỡ nhiều cơ hội, đội tuyển Bồ Đào Nha bị Mexico cầm hòa đáng tiếc trong trận giao hữu quốc tế.

Sáng nay (29/3), Mexico có màn tiếp đón Bồ Đào Nha trên sân nhà trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Ở trận đấu này, hai đội khởi đầu với nhịp độ khá thận trọng, song vẫn xuất hiện nhiều tình huống đáng chú ý ngay từ những phút đầu.

Mexico là đội nhập cuộc chủ động hơn khi tạo ra cú dứt điểm đầu tiên của Gutierrez ở phút thứ 4, dù không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Bồ Đào Nha nhanh chóng đáp trả với cơ hội nguy hiểm ở phút 12 sau sai lầm của hậu vệ Mexico, buộc thủ môn Rangel phải băng ra cản phá kịp thời. Ít phút sau, Joao Felix có pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm vọt xà.

vang ronaldo, bo Dao nha hoa dang tiec mexico hinh anh 1
Bồ Đào Nha mà Mexico hòa nhau 0-0 (Ảnh: Reuters).

Trong phần còn lại của hiệp một, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Bồ Đào Nha tạo ra cơ hội rõ rệt nhất ở phút 27 khi cú dứt điểm của Ramos đưa bóng tìm đến cột dọc. Tuy nhiên, chính tiền đạo này cũng bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 34 với pha dứt điểm hụt trong tư thế thuận lợi. Phía Mexico cũng có một số tình huống lên bóng đáng chú ý, nhưng thiếu sự chính xác ở khâu cuối cùng. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi cả hai đội vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ. Bruno Fernandes thử vận may bằng cú sút xa ở phút 48 nhưng không thành công. Những nỗ lực tấn công của Bồ Đào Nha sau đó thiếu sự sắc bén, trong khi Mexico cũng không tận dụng được cơ hội.

Đáng chú ý, Gonzalez bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 80 khi đánh đầu ra ngoài ở cự ly gần. Chung cuộc, hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, trong một trận đấu có nhiều cơ hội, nhưng các tiền đạo lại không biết tận dụng.

PV/VOV.VN
Tag: Ronaldo Bồ Đào Nha Mexico
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - AFC ra quyết định quan trọng liên quan đến CLB Al Nassr, nơi siêu sao Ronaldo đang thi đấu.

VOV.VN - AFC ra quyết định quan trọng liên quan đến CLB Al Nassr, nơi siêu sao Ronaldo đang thi đấu.

VOV.VN - Thống kê cho thấy Lionel Messi cần ít trận đấu hơn để sở hữu 900 bàn thắng và chạm tới cột mốc này ở thời điểm trẻ tuổi hơn so với Cristiano Ronaldo.

VOV.VN - Thống kê cho thấy Lionel Messi cần ít trận đấu hơn để sở hữu 900 bàn thắng và chạm tới cột mốc này ở thời điểm trẻ tuổi hơn so với Cristiano Ronaldo.

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 18-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đồng hương Ronaldo sát cánh cùng “Ronaldo” ở V-League; Liên đoàn bóng đá Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo; Các đại diện của giải hạng Nhất gặp khó ở tứ kết Cúp Quốc gia…

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá