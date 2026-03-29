Vắng Ronaldo, Bồ Đào Nha hòa đáng tiếc Mexico

Sáng nay (29/3), Mexico có màn tiếp đón Bồ Đào Nha trên sân nhà trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Ở trận đấu này, hai đội khởi đầu với nhịp độ khá thận trọng, song vẫn xuất hiện nhiều tình huống đáng chú ý ngay từ những phút đầu.

Mexico là đội nhập cuộc chủ động hơn khi tạo ra cú dứt điểm đầu tiên của Gutierrez ở phút thứ 4, dù không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Bồ Đào Nha nhanh chóng đáp trả với cơ hội nguy hiểm ở phút 12 sau sai lầm của hậu vệ Mexico, buộc thủ môn Rangel phải băng ra cản phá kịp thời. Ít phút sau, Joao Felix có pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm vọt xà.

Bồ Đào Nha mà Mexico hòa nhau 0-0 (Ảnh: Reuters).

Trong phần còn lại của hiệp một, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Bồ Đào Nha tạo ra cơ hội rõ rệt nhất ở phút 27 khi cú dứt điểm của Ramos đưa bóng tìm đến cột dọc. Tuy nhiên, chính tiền đạo này cũng bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 34 với pha dứt điểm hụt trong tư thế thuận lợi. Phía Mexico cũng có một số tình huống lên bóng đáng chú ý, nhưng thiếu sự chính xác ở khâu cuối cùng. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi cả hai đội vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ. Bruno Fernandes thử vận may bằng cú sút xa ở phút 48 nhưng không thành công. Những nỗ lực tấn công của Bồ Đào Nha sau đó thiếu sự sắc bén, trong khi Mexico cũng không tận dụng được cơ hội.

Đáng chú ý, Gonzalez bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 80 khi đánh đầu ra ngoài ở cự ly gần. Chung cuộc, hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, trong một trận đấu có nhiều cơ hội, nhưng các tiền đạo lại không biết tận dụng.