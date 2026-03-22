中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

AFC ra quyết định quan trọng liên quan đến Ronaldo

Chủ Nhật, 10:11, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - AFC ra quyết định quan trọng liên quan đến CLB Al Nassr, nơi siêu sao Ronaldo đang thi đấu.

Mới đây, AFC đã có những quyết định về các trận đấu khu vực phía Tây của Cúp C2 châu Á 2025/2026. Theo đó, những trận đấu ở vòng tứ kết đã bị hoãn trước đó sẽ chỉ còn thi đấu một lượt trận duy nhất thay vì đá theo thể thức lượt đi, lượt về như dự kiến ban đầu. Vòng bán kết cũng sẽ được tổ chức tương tự.

afc ra quyet dinh quan trong lien quan den ronaldo hinh anh 1
Ronaldo trong trận đấu duy nhất ra sân ở Cúp C2 châu Á 2025/2026. (Ảnh: AFC). 

Cụ thể, Al Ahli (Qatar) gặp Al Hussein (Jordan) và Al Nassr (Saudi Arabia) một trận duy nhất tại địa điểm trung lập được tổ chức ngày 19/4. Sau đó, hai đội thắng sẽ gặp nhau ở bán kết diễn ra vào ngày 22/4 cũng ở địa điểm trung lập. Đội thắng trong trận bán kết sẽ gặp đại diện Đông Á ở chung kết.

Quyết định của AFC nhằm giúp các trận đấu ở khu vực Tây Á của  Cúp C2 châu Á 2025/2026 có thể hoàn tất để có thể tìm ra đội lọt vào trận chung kết của giải dự kiến được tổ chức ngày 16/5.

Với những quyết định của AFC, CLB Al Nassr, nơi siêu sao Ronaldo đang thi đấu sẽ phải có những điều chỉnh về kế hoạch tranh tài tại giải VĐQG Saudi Arabia, giải đấu đội bóng này đang dẫn đầu.

Trong mùa giải Cúp C2 châu Á 2025/2026, Ronaldo mới chỉ ra sân duy nhất một trận ở vòng bảng và chưa ghi được bàn thắng nào cho Al Nassr.

Hiện tại, Ronaldo đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa biết khi nào có thể ra sân trở lại. Anh cũng đã lỡ đợt tập trung tháng 3/2026 của ĐT Bồ Đào Nha.

PV/VOV.VN
Tag: Ronaldo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

AFC báo tin “sét đánh” cho ngoại binh V-League
AFC báo tin “sét đánh” cho ngoại binh V-League

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

AFC báo tin “sét đánh” cho ngoại binh V-League

AFC báo tin “sét đánh” cho ngoại binh V-League

VOV.VN - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) báo tin không vui cho ngoại binh đang thi đấu tại V-League.

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam
FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam

VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Tổng thư ký AFC cho biết LĐBĐ Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo
Tổng thư ký AFC cho biết LĐBĐ Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo

VOV.VN - Tổng thư ký AFC cho biết FAM vẫn còn thời gian kháng cáo sau khi ĐT Malaysia bị xử thua trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC cho biết LĐBĐ Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo

Tổng thư ký AFC cho biết LĐBĐ Malaysia vẫn còn thời gian kháng cáo

VOV.VN - Tổng thư ký AFC cho biết FAM vẫn còn thời gian kháng cáo sau khi ĐT Malaysia bị xử thua trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá