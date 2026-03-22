AFC ra quyết định quan trọng liên quan đến Ronaldo

Mới đây, AFC đã có những quyết định về các trận đấu khu vực phía Tây của Cúp C2 châu Á 2025/2026. Theo đó, những trận đấu ở vòng tứ kết đã bị hoãn trước đó sẽ chỉ còn thi đấu một lượt trận duy nhất thay vì đá theo thể thức lượt đi, lượt về như dự kiến ban đầu. Vòng bán kết cũng sẽ được tổ chức tương tự.

Ronaldo trong trận đấu duy nhất ra sân ở Cúp C2 châu Á 2025/2026. (Ảnh: AFC).

Cụ thể, Al Ahli (Qatar) gặp Al Hussein (Jordan) và Al Nassr (Saudi Arabia) một trận duy nhất tại địa điểm trung lập được tổ chức ngày 19/4. Sau đó, hai đội thắng sẽ gặp nhau ở bán kết diễn ra vào ngày 22/4 cũng ở địa điểm trung lập. Đội thắng trong trận bán kết sẽ gặp đại diện Đông Á ở chung kết.

Quyết định của AFC nhằm giúp các trận đấu ở khu vực Tây Á của Cúp C2 châu Á 2025/2026 có thể hoàn tất để có thể tìm ra đội lọt vào trận chung kết của giải dự kiến được tổ chức ngày 16/5.

Với những quyết định của AFC, CLB Al Nassr, nơi siêu sao Ronaldo đang thi đấu sẽ phải có những điều chỉnh về kế hoạch tranh tài tại giải VĐQG Saudi Arabia, giải đấu đội bóng này đang dẫn đầu.

Trong mùa giải Cúp C2 châu Á 2025/2026, Ronaldo mới chỉ ra sân duy nhất một trận ở vòng bảng và chưa ghi được bàn thắng nào cho Al Nassr.

Hiện tại, Ronaldo đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa biết khi nào có thể ra sân trở lại. Anh cũng đã lỡ đợt tập trung tháng 3/2026 của ĐT Bồ Đào Nha.