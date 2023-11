VĐV 16 tuổi giành chức vô địch ở Tiền Phong Golf Championship 2023

Ngày 4/11, giải Tiền Phong Golf Championship mùa giải thứ 7 đã khởi tranh tại Kings Course thuộc BRG King’s Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), với sự tham gia tranh tài của 160 golfer đến từ mọi miền đất nước. Các golfer được chia thành 5 bảng thi đấu (A, B, C, D dành cho nữ và bảng tài năng trẻ), thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm NET theo Handicap ngày System 36. Khép lại ngày tranh tài hấp dẫn và đầy thử thách, vượt qua nhiều ứng viên tiềm năng, golfer 16 tuổi Nguyễn Đức Sơn đã xuất sắc giành chức vô địch (Best Gross) với thành tích 69 gậy.

Nguyễn Đức Sơn vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023.

“Lần đầu tiên dự giải Golf Tiền Phong Golf Championship đã đoạt được chức vô địch là niềm vui, hạnh phúc với tôi. Tôi đã nhiều lần đánh ở sân Kings Course và nhận thấy đây là sân đấu khá thử thách, địa hình khó. Tôi hài lòng với kết quả, nhưng tôi nghĩ mình có thể đạt được điểm số tốt hơn. Tôi ghi được tới 8 birdie, nhưng dính điểm double bogey ở hố 15 và bogey ở hố 17” - Đức Sơn chia sẻ khi giành cúp vô địch.

Như vậy, ngoại trừ mùa giải khởi đầu năm 2017, chức vô địch Tiền Phong Golf Championship về sau đều thuộc về các golfer “tuổi teen” sinh sau năm 2000, gồm: Nguyễn Bảo Long (sinh năm 2005), Nguyễn Vũ Quốc Anh (sinh năm 2003), Nguyễn Nhất Long (sinh năm 2003), Nguyễn Anh Minh (sinh năm 2007) và nay là Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 2007).

Trong số các golfer này, Đức Sơn là một trong hai golfer đăng quang giải với số điểm âm. Hiện, Nguyễn Anh Minh, với thành tích (-8) ở mùa giải năm ngoái, đang giữ kỷ lục điểm của giải lẫn sân BRG Kings Island Golf Resort.

Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết, gắn bó với giải từ những mùa đầu trong vai trò cố vấn chuyên môn, ông nhận thấy giải ngày càng phát triển cả về quy mô, chất lượng, cũng như tạo sức lan toả về ý nghĩa của giải đấu, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ đối với các golfer trong năm.

Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam nhấn mạnh: “Qua bảy mùa giải, Tiền Phong Golf Championship luôn tích cực đổi mới, hoàn thiện để trở thành một trong những giải phong trào hấp dẫn, được mong chờ nhất trong năm. Đặc biệt, giải có riêng hẳn một bảng trẻ mà các giải nghiệp dư khác gần như không có, tạo cơ hội cho các bạn golfer trẻ được thi đấu cọ xát và phát triển chuyên môn”.