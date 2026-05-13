VFF nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) liên quan đến các vi phạm về công tác tổ chức và quản lý khán giả trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, diễn ra vào ngày 31/3/2026.

ĐT Việt Nam thắng 3-1 Malaysia tại sân Thiên Trường (Ảnh: Duy Đức).

Vi phạm quy định an ninh và an toàn

Theo kết luận của Liên đoàn Bóng đá châu Á, trong khuôn khổ trận đấu thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 giữa Việt Nam với Malaysia tại sân Thiên Trường, cổ động viên Việt Nam đã có hành vi đốt ít nhất một quả pháo sáng trên khán đài. Điều này vi phạm trực tiếp Điều 65 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC về trách nhiệm đối với hành vi của khán giả.

CĐV đốt pháo sáng trên sân Thiên Trường khi ĐT Việt Nam ghi bàn. (Clip: Ngọc Duy)

Bên cạnh đó, AFC xác định VFF đã vi phạm Điều 64 khi chưa hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ đảm bảo công tác tổ chức. Việc không thực thi nghiêm ngặt các biện pháp an ninh, an toàn và duy trì trật tự trong cũng như ngoài sân vận động (từ trước, trong và sau trận đấu) đã tạo kẽ hở để khán giả mang và sử dụng các thiết bị cháy nổ trái phép.

VFF bị phạt hơn 11.000 USD

Với hai lỗi vi phạm nêu trên, AFC đã áp dụng các mức phạt tiền cụ thể đối với VFF, bao gồm: Phạt 6.250 USD do vi phạm Điều 65.1 (trách nhiệm về hành vi của khán giả); Phạt thêm 5.000 USD do vi phạm Điều 64.1 (trách nhiệm trong công tác tổ chức).

Tổng số tiền phạt mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải nộp là 11.250 USD. Căn cứ theo Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, VFF có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định chính thức được thông báo.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Malaysia nhờ bàn thắng của Duy Mạnh và cú đúp của Xuân Son. Chiến thắng này giúp “Những ngôi sao vàng” giành trọn vẹn 18 điểm và có vé tới vòng chung kết Asian Cup 2027.