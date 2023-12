Trong trận đấu giữa Bình Định và Thanh Hóa ở vòng 5 V-League 2023/2024, một loạt tình huống xô xát giữa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đôi bên đã diễn ra ở những phút cuối trận. Sau đó, căng thẳng tiếp diễn khi CĐV trên sân ném chai lọ xuống khu vực của đội khách Thanh Hóa. Sau trận đấu, còn có những CĐV đến cả khách sạn của Thanh Hóa để có những lời nói xúc phạm.

VFF ra án phạt nghiêm khắc với vụ xô xát ở trận Bình Định - Thanh Hóa. (Ảnh: VPF).

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, VPF đã đề xuất Ban kỷ luật VFF đưa ra án phạt nặng với các cá nhân và tập thể liên quan đến vụ xô xát trên sân Quy Nhơn. Sáng nay, 13/12, các mức phạt đã chính thức được công bố.

Theo đó, Ban tổ chức sân Quy Nhơn bị phạt 30 triệu đồng do không đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho trận đấu. Ông Bùi Võ Việt Tuấn, Phó trưởng đoàn CLB Bình Định bị phạt 15 triệu đồng và cấm làm nhiệm vụ trong băng ghế huấn luyện 4 trận kế tiếp. Bác sĩ Dương Tiến Kỷ của CLB Thanh Hóa bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận đấu tiếp theo và phải nộp phạt 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban kỷ luật VFF cũng nhắc nhở và đưa ra án phạt cảnh cáo với tập thể ban huấn luyện CLB Bình Định vì không giữ được bình tĩnh, để xảy ra va chạm với đội khách Thanh Hóa.

Trận đấu tại sân Quy Nhơn cuối tuần qua đã diễn ra rất căng thẳng khi Thanh Hóa dẫn trước 3-0 và sau đó Bình Định gỡ lại được 2 bàn. Trong những phút cuối, các cầu thủ Thanh Hóa nằm sân nhiều khiến đội chủ nhà bức xúc vì cho rằng đó là những hành động mang tình "câu giờ".