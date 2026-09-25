Vì sao tấm HCĐ ASIAD 2026 của điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đặc biệt ý nghĩa?

Xác lập kỷ lục quốc gia

Tối 24/9, tổ 4x400m tiếp sức nam nữ môn điền kinh về đích thứ 3 tại lượt chạy chung kết ASIAD 2026 môn điền kinh, mang về tấm huy chương đồng cho thể thao Việt Nam.

Ảnh: Gia Cát.

Ban huấn luyện đã có chiến thuật đặc biệt để hướng đến việc cạnh tranh thành tích. Những người góp mặt trên đường chạy vòng loại buổi sáng là Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc. Đến lượt thi chung kết, VĐV kỳ cựu Quách Thị Lan thế chỗ Nguyễn Thị Hằng.

Chiến thuật đặc biệt này góp công lớn mang về tấm huy chương đồng khi Quách Thị Lan là VĐV chạy thứ hai và đã có những thời điểm giúp đội Việt Nam bứt lên vị trí thứ hai, tạo tiền đề cho một vị trí giành huy chương khi cán đích.

Dù chỉ về 3 nhưng thành tích 3 phút 14 giây 54 đủ sức giúp nhóm 4 VĐV phá kỷ lục quốc gia mà chính đội Việt Nam đã thiết lập ở SEA Games 2025. Cách đây 9 tháng, đội điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đã giành HCV SEA Games với thành tích 3 phút 15 giây 07. Thành tích ở ASIAD lần này đã được cải thiện một cách đáng kể chỉ sau khoảng thời gian không quá dài.

Đối thủ quá mạnh nhưng điền kinh Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh

Thể thao châu Á ở sân chơi ASIAD đang có nhiều sự thay đổi lớn. Những nền thể thao nhỏ và vừa ở châu lục sẵn sàng nhập tịch các VĐV có nguồn gốc từ các châu lục khác để tăng cường sức mạnh cạnh tranh. Cụ thể nhất ở nội dung điền kinh 4x400m nam nữ ở ASIAD 2026 chính là các VĐV Bahrain với 4 chân chạy đều là các VĐV nhập tịch gốc châu Phi.

Các VĐV nhập tịch gốc châu Phi của Bahrain có nền tảng thể lực vượt trội. (Ảnh: Reuters).

Thể chất đặc biệt của các VĐV gốc châu Phi đã giúp đội Bahrain bứt phá mạnh mẽ ở 200m cuối và về đích với thành tích 3 phút 12 giây 87, giành HCV và phá luôn kỷ lục Đại hội.

Phải tranh tài với những đối thủ vượt tầm quá xa nhưng các chân chạy Việt Nam vẫn có được sự cạnh tranh lớn đến những mét đua cuối cùng và đó chính là hình ảnh tiêu biểu cho ý chí không từ bỏ của các VĐV nước nhà dù ngay từ vạch xuất phát, cơ hội để chúng ta bước lên bục cao nhất với tấm HCV là không nhiều.

Để có được tấm HCĐ, những VĐV đội điền kinh 4x400m nam nữ Việt Nam đã xếp trên cả các chân chạy đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đó cũng đã là một kết quả tuyệt vời mà không phải nội dung nào VĐV Việt Nam cũng có thể làm được. Điều ấy càng làm tấm HCĐ của các VĐV nước nhà trở nên đặc biệt ý nghĩa.

Hy vọng ở đội 4x400m nữ

Những gì các VĐV Việt Nam làm được ở nội dung 4x400m nam nữ có thể là điểm tựa để tiếp thêm sức mạnh cho những nội dung tiếp theo của điền kinh Việt Nam tại ASIAD năm nay.

Ảnh: Gia Cát.

Trong đó, sự tập trung sẽ dồn vào nội dung 4x400m nữ gồm 5 VĐV: Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Nội dung này sẽ đấu vòng loại ngày 27 và chung kết ngày 29/9.

Ở nội dung đó, các nữ VĐV Việt Nam sẽ lại phải cạnh tranh với những VĐV nhập tịch của Bahrain như Salwa Eid Naser hay Aisha Abdullah, những người đã giành HCV nội dung 4x400m nam nữ.

Sức cạnh tranh ở nội dung 4x400m nữ là rất lớn. Nhưng hy vọng với kinh nghiệm dày dặn cùng động lực từ tấm HCĐ nội dung 4x400m nam nữ, điền kinh Việt Nam sẽ lại có thêm huy chương ở ASIAD năm nay.