Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5: Kịch tính trận “Siêu kinh điển”

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5 được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch. Tại ngoại hạng Anh, Arsenal cần tiếp tục giành chiến thắng để đảm bảo lợi thế trong cuộc đua vô địch với Man City.

Trận "Siêu kinh điển" thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Tuy nhiên, đây là thử thách lớn với Arsenal khi West Ham sẽ thi đấu với tối đa sức lực khi đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”. West Ham hiện đang đứng thứ 18, kém đội xếp trên là Tottenham khoảng cách đúng 1 điểm.

Trong giai đoạn quyết định, một cú vấp cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch. Nếu không thể thắng West Ham, Arsenal hoàn toàn có thể bị Man City bắt kịp, thậm chí vượt qua ở những vòng đấu cuối.

Trong khi đó tại La Liga, trận “Siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Nếu không thể thắng trong trận đấu này, Real Madrid sẽ chính thức hết cơ hội, đồng thời nhìn đối thủ Barcelona lên ngôi vô địch sớm.

Nhưng Real Madrid đang bị đánh giá thấp hơn khi phải thi đấu trên sân khách, cũng như gặp các vấn đề trong chính nội bộ. Màn ẩu đả giữa Tchouameni và Valverde đang để lại nhiều vết rạn trong phòng thay đồ Real Madrid.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 10/5:

Ngoại hạng Anh

10/5 20h00 Burnley - Aston Villa

10/5 20h00 Crystal Palace - Everton

10/5 20h00 Nottingham Forest - Newcastle

10/5 22h30 West Ham - Arsenal

Serie A

10/5 17h30 Hellas Verona - Como

10/5 20h00 Cremonese - Pisa

10/5 20h00 Fiorentina - Genoa

10/5 23h00 Parma - AS Roma

11/5 1h30 AC Milan - Atalanta

La Liga

10/5 19h00 Mallorca - Villarreal

10/5 21h15 Athletic Bilbao - Valencia

10/5 23h30 Real Oviedo - Getafe

11/5 2h00 Barcelona - Real Madrid

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD