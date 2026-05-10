  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5: Kịch tính trận “Siêu kinh điển”

Chủ Nhật, 07:30, 10/05/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5 nhận được sự chú ý với trận đấu quan trọng trong cuộc đua vô địch ở ngoại hạng Anh cũng như La Liga.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/5 được người hâm mộ quan tâm với những trận đấu ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch. Tại ngoại hạng Anh, Arsenal cần tiếp tục giành chiến thắng để đảm bảo lợi thế trong cuộc đua vô địch với Man City.

Trận "Siêu kinh điển" thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Tuy nhiên, đây là thử thách lớn với Arsenal khi West Ham sẽ thi đấu với tối đa sức lực khi đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”. West Ham hiện đang đứng thứ 18, kém đội xếp trên là Tottenham khoảng cách đúng 1 điểm.

Trong giai đoạn quyết định, một cú vấp cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch. Nếu không thể thắng West Ham, Arsenal hoàn toàn có thể bị Man City bắt kịp, thậm chí vượt qua ở những vòng đấu cuối.

Trong khi đó tại La Liga, trận “Siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Nếu không thể thắng trong trận đấu này, Real Madrid sẽ chính thức hết cơ hội, đồng thời nhìn đối thủ Barcelona lên ngôi vô địch sớm.

Nhưng Real Madrid đang bị đánh giá thấp hơn khi phải thi đấu trên sân khách, cũng như gặp các vấn đề trong chính nội bộ. Màn ẩu đả giữa Tchouameni và Valverde đang để lại nhiều vết rạn trong phòng thay đồ Real Madrid.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 10/5:

Ngoại hạng Anh

10/5 20h00 Burnley - Aston Villa

10/5 20h00 Crystal Palace - Everton

10/5 20h00 Nottingham Forest - Newcastle

10/5 22h30 West Ham - Arsenal

Serie A

10/5 17h30 Hellas Verona - Como

10/5 20h00 Cremonese - Pisa

10/5 20h00 Fiorentina - Genoa

10/5 23h00 Parma - AS Roma

11/5 1h30 AC Milan - Atalanta

La Liga

10/5 19h00 Mallorca - Villarreal

10/5 21h15 Athletic Bilbao - Valencia

10/5 23h30 Real Oviedo - Getafe

11/5 2h00 Barcelona - Real Madrid

Như Đạt/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa, Ninh Bình thắng Hải Phòng

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 9/5: Hà Nội FC thua Thanh Hóa 0-1 trên sân khách trong khi Ninh Bình thắng Hải Phòng FC 2-1 tại sân nhà.

Tin bóng đá 9-5: Đại diện bóng đá Việt Nam được hưởng lợi khi tranh vé World Cup

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 9-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đại diện bóng đá Việt Nam được hưởng lợi khi tranh vé World Cup; “Trọng pháo” Real Madrid tái xuất trước thềm El Clasico; FIFA đưa ra quyết định chưa từng có trước lễ khai mạc World Cup 2026…

Tuyển thủ U17 nữ Việt Nam tự tin vào tấm vé World Cup

VOV.VN - Thủ môn Trần Thị Cẩm My chia sẻ quyết tâm cùng U17 nữ Việt Nam thắng Australia để giành vé dự U17 World Cup nữ 2026.

