中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điền kinh Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026

Thứ Bảy, 14:17, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thể thao Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở môn điền kinh.

Ngày 25/4, thể thao Việt Nam giành HCV thứ hai tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Người đạt thành tích cao nhất tiếp tục là VĐV ở môn điền kinh. 

Dien kinh viet nam gianh hcv thu hai tai Dai hoi the thao bai bien chau A 2026 hinh anh 1
Bảng thành tích nội dung nhảy xa nam. 

Cụ thể, nam VĐV nhảy xa Phạm Văn Nghĩa đã bước lên bục cao nhất với thành tích 7m44. Phạm Văn Nghĩa có được thành tích này ngay ở lần nhảy thứ hai, khiến các đối thủ dù rất cố gắng trong những lần nhảy cuối nhưng cũng không thể vượt qua. 

Đây là HCV thứ hai của thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Trước đó, cũng ở môn điền kinh, nữ VĐV nhảy xa Hà Thị Thúy Hằng giành HCV với thành tích 6m16. 

Trong ngày 25/4, thể thao Việt Nam còn giành thêm 2 HCĐ ở các môn đua thuyền truyền thống và bơi đường dài. Tại môn đua thuyền truyền thống, 14 nữ VĐV đội Việt Nam giành HCB nội dung 100m ngày hôm qua tiếp tục giành HCĐ nội dung 200m với thành tích 54 giây 839, xếp sau đội chủ nhà Trung Quốc và đội Thái Lan. 

Ở môn bơi đường dài cự ly 5km nữ, Võ Thị Mỹ Tiên về thứ ba, giành HCĐ với thành tích 1 giờ 01 phút 57 giây 07.  Giành HCV và HCB nội dung này đều là các VĐV Trung Quốc. 

Tính đến 13h chiều 25/4, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, tạm xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: thể thao Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group ký kết Thỏa thuận nguyên tắc
VOV.VN - Chiều 24/4/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phối hợp với Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa hai đơn vị.

Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên ở Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026
VOV.VN - Thể thao Việt Nam có được những huy chương đầu tiên tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 trong sáng 24/4 với 1 HCV và 1 HCB.

Đề xuất miễn phí các dịch vụ văn hóa thể thao ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
VOV.VN - Sáng nay (22/4), Quốc hội thảo luận ở hội trường, cho ý kiến góp ý Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế