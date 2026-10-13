Vị thế quốc tế và ngoại giao từ sân cỏ đến bàn điều hành: Bước tiến bóng đá Việt

Vị thế quốc tế của bóng đá cả trong và ngoài sân cỏ

Trong bóng đá hiện đại, những bàn thắng và danh hiệu là thước đo quan trọng của năng lực chuyên môn.

Nhưng để phát triển bền vững, một nền bóng đá còn cần khả năng hội nhập, tham gia vào những thiết chế quốc tế và xây dựng quan hệ hợp tác với các tổ chức hàng đầu.

Bởi bóng đá ngày nay không chỉ diễn ra trong 90 phút trên sân. Đằng sau mỗi giải đấu là hệ thống điều hành, những chính sách phát triển, tiêu chuẩn đào tạo, nguồn lực tài chính, hoạt động tổ chức và mạng lưới hợp tác quốc tế.

Một nền bóng đá muốn tiến xa cần có năng lực tham gia vào những hoạt động đó.

Nhìn từ góc độ ấy, nhiệm kỳ IX của VFF ghi nhận những dấu ấn quan trọng trong công tác đối ngoại, đặc biệt là sự hiện diện của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tại các tổ chức bóng đá lớn.

Những trọng trách ở AFC và FIFA

Đến tháng 10/2026, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá quốc tế, bao gồm: Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, Ủy viên ban Thi đấu FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Đây không chỉ là những danh xưng mang tính nghi thức. Ủy ban Thi đấu AFC là một bộ phận trong hệ thống quản lý các giải đấu châu lục. Việc một đại diện Việt Nam đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại đây cho thấy sự hiện diện của bóng đá Việt Nam trong những hoạt động điều hành có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

Tại FIFA, sự tham gia của ông Trần Quốc Tuấn trong Ủy ban Thi đấu tiếp tục đánh dấu bước tiến của đại diện Việt Nam ở cấp độ bóng đá thế giới. Một dấu ấn khác là việc ông được AFC phân công giữ vai trò Trưởng ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026. Đáng chú ý, theo tài liệu nhiệm kỳ, đây là lần thứ ba ông được giao trọng trách điều hành bóng đá tại ASIAD, sau các kỳ đại hội năm 2014 và 2023.

Sự tin tưởng được duy trì qua nhiều giải đấu quốc tế có thể được nhìn nhận như một sự ghi nhận về kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và khả năng đảm đương trách nhiệm tổ chức.

Ngoại giao bóng đá không chỉ là những cái bắt tay

Giá trị quan trọng nhất của đối ngoại thể thao không nằm ở số lượng các cuộc gặp hay những bức ảnh với lãnh đạo quốc tế. Giá trị ấy cần được chuyển hóa thành những chương trình phát triển cụ thể.

Trong nhiệm kỳ IX, VFF tiếp tục phối hợp với FIFA về công tác phát hiện tài năng, đánh giá môi trường bóng đá nghiệp dư và mở rộng tìm kiếm cầu thủ nữ trẻ. Hợp tác với AFC được thể hiện qua hệ thống đào tạo huấn luyện viên, các khóa học theo tiêu chuẩn châu lục và những chương trình nâng cao năng lực chuyên môn. Đặc biệt, sự đồng hành của AFC và UEFA trong Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam là một ví dụ đáng chú ý cho khả năng chuyển hóa quan hệ quốc tế thành các hoạt động chuyên môn.

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Bởi đích đến của đối ngoại bóng đá không phải chỉ để Việt Nam được biết đến nhiều hơn. Đích đến còn phải là giúp cầu thủ Việt Nam được đào tạo tốt hơn, huấn luyện viên Việt Nam tiếp cận kiến thức hiện đại hơn và hệ thống bóng đá trong nước nâng cao năng lực tổ chức, quản trị.

Chủ tịch FIFA đến Việt Nam: Một dấu mốc giàu ý nghĩa

Tháng 8/2026, theo hồ sơ tổng kết, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam, dự khán trận chung kết ASEAN Cup và thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an. Ngày 27/8, người đứng đầu bóng đá thế giới tiếp tục khảo sát dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên, có quy mô khoảng 60.000 chỗ ngồi. Đó là chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa về đối ngoại và hình ảnh.

Vị thế quốc tế bóng đá Việt Nam

Đối với người hâm mộ, sự hiện diện của Chủ tịch FIFA tại một sự kiện bóng đá lớn ở Việt Nam là dấu ấn đặc biệt. Đối với ngành bóng đá, đây còn là cơ hội giới thiệu năng lực tổ chức các giải đấu, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất và những định hướng phát triển trong tương lai. Nhưng giá trị lớn hơn của chuyến thăm không nên chỉ được nhìn nhận qua nghi thức đón tiếp.

Điều đáng quan tâm là những cơ hội hợp tác có thể được mở ra, khả năng thu hút nguồn lực chuyên môn và việc từng bước nâng cao năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn tổ chức giải đấu quốc tế. Tất nhiên, một chuyến thăm cấp cao không đồng nghĩa Việt Nam đương nhiên được trao quyền đăng cai các giải FIFA. Cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi đi cùng hạ tầng, năng lực tổ chức, các cam kết và chương trình phát triển cụ thể.

Từ quốc gia tham dự đến quốc gia có trách nhiệm trong sự phát triển chung

Trong nhiều thập niên, bóng đá Việt Nam nỗ lực giành quyền tham dự những sân chơi lớn, học hỏi kinh nghiệm tổ chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Ngày nay, bên cạnh nhiệm vụ ấy, bóng đá Việt Nam còn có thêm những đại diện tham gia các cơ quan điều hành quốc tế.

Đó là một bước chuyển có ý nghĩa.

Việt Nam không chỉ học hỏi từ hệ thống bóng đá châu Á và thế giới, mà còn có cơ hội đóng góp kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong những hoạt động chung. Dĩ nhiên, vị thế quốc tế cần tiếp tục được củng cố bằng uy tín quản trị, chất lượng tổ chức giải đấu và kết quả phát triển bóng đá trong nước.

Nhưng những thành quả đối ngoại của nhiệm kỳ IX là cơ sở để nhìn nhận một bước tiến của bóng đá Việt Nam về khả năng hội nhập. Một nền bóng đá trưởng thành không chỉ biết cách chiến thắng trên sân cỏ. Nền bóng đá ấy còn phải đủ năng lực, uy tín và trách nhiệm để tham gia vào những công việc chung của bóng đá quốc tế.

Và đó là một trong những hướng đi mà VFF cần tiếp tục phát huy trên hành trình đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.

Danh sách các cán bộ VFF tham gia các Ban chức năng AFC và FIFA 1. Ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF): - Tại AFF: Chủ tịch Ban Thi đấu AFF, Ủy viên Ban Tài chính AFF. - Tại AFC: Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy Ban Thi đấu AFC - Tại FIFA: Ủy viên Ủy ban Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. 2. Ông Trần Anh Tú (Phó Chủ tịch VFF): Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC. 3. Ông Nguyễn Văn Phú (Tổng thư ký VFF): - Tại AFC: Ủy viên Ban Y học AFC. - Tại FIFA: Ủy viên Ban Y học FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. 4. Bà Nguyễn Thanh Hà (Phó Tổng thư ký VFF): - Tại AFF: Ban Bóng đá Nữ AFF; - tại AFC: Ủy viên Ban Bóng đá Nữ AFC; - Tại FIFA: Ủy viên Uỷ ban Thi đấu CLB bóng đá nữ FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. 4. Ông Mai Anh Hoàng (Phó Trưởng phòng Đào tạo-BĐPT&TCTV): Ủy viên Ban Phát triển AFC. 5. Ông Nguyễn Minh Ngọc (Tổng giám đốc VPF): Ủy viên Ban lâm thời bóng đá chuyên nghiệp AFC. Danh sách các cán bộ VFF là Giám sát AFC - Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF; - Bà Trương Hiếu Hường - Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế; - Ông Đoàn Anh Tuấn - Trưởng phòng các Đội tuyển Quốc gia; - Ông Mai Anh Hoàng (Phó Trưởng phòng Đào tạo-BĐPT&TCTV): - Ông Hoàng Bảo Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức thi đấu; - Bà Phan Mỹ Linh - Phó Trưởng phòng Tổ chức thi đấu.