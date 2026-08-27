ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026: Chiến tích lịch sử của "Ma thuật đen"

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Kịch bản cũ lặp lại

HLV Kim Sang Sik không thay đổi bất kỳ vị trí nào trong đội hình xuất phát ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, so với trận lượt đi tại Rajamangala.

Ở chiều ngược lại, ĐT Thái Lan chỉ điều chỉnh 1 vị trí trong đội hình ra sân tại Mỹ Đình khi thủ môn Chatchai Budprom trấn giữ khung thành thay vì Kampol Pathomakkakul.

Và kịch bản của trận chung kết lượt đi lặp lại, dù bầu không khí trên sân Mỹ Đình chật kín khán giả sôi động hơn hẳn Rajamangala đầy chỗ trống.

ĐT Việt Nam thi đấu lép vế trước ĐT Thái Lan trong hiệp 1 trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Hoài Thương)

ĐT Thái Lan chủ động kiểm soát bóng, áp đặt thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở. Trong khi ĐT Việt Nam liên tiếp trải qua những phen thót tim mà không thể tạo ra những đợt phản công hiệu quả.

Theo thống kê, ĐT Thái Lan tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71% và tung ra 7 pha dứt điểm trong hiệp 1, áp đảo hoàn toàn so với tỷ lệ kiểm soát bóng 29% và 2 pha dứt điểm của ĐT Việt Nam.

Đội khách đã thực hiện đúng tuyên bố trước trận đấu của HLV Anthony Hudson: “Chúng tôi sẽ ra sân và cho mọi người thấy mình là ai”.

Quan trọng nhất, ĐT Thái Lan đã có bàn thắng vào lưới Patrik Lê Giang. Sân Mỹ Đình chết lặng khi Yotsakorn Burapha sút tung lưới ĐT Việt Nam ở phút 14.

Thần may mắn đã hỗ trợ ĐT Thái Lan trong bàn thắng này, khi pha đỡ bóng lỗi của Seksan Ratree vô tình trở thành đường kiến tạo cho Yotsakorn Burapha ghi bàn. Tuy nhiên, đây là tình huống ĐT Thái Lan đã phá vỡ cấu trúc phòng ngự của ĐT Việt Nam sau đợt tấn công bên cánh trái – nơi Nguyễn Văn Vĩ vừa phải rời sân bất đắc dĩ nhường chỗ cho Phan Tuấn Tài.

May mắn cũng cứu ĐT Thái Lan thoát thua trước cơ hội hiếm hoi mà ĐT Việt Nam tạo ra trong hiệp 1. Pha đánh đầu cận thành của Nguyễn Xuân Son bị cột dọc từ chối ở phút 43.

HLV Kim Sang Sik và ĐT Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy thăng trầm kịch tính trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Hoài Thương)

Chuyến tàu lượn cảm xúc ở Mỹ Đình

Trong lịch sử ASEAN Cup, chưa có đội nào có thể lật ngược tình thế sau khi thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi. ĐT Thái Lan đã tiến rất gần cột mốc lịch sử đó khi Kakana Khamyok bị Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm ĐT Việt Nam và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 47.

Tuy nhiên, chính Kakana Khamyok đã phung phí cơ hội vàng của ĐT Thái Lan. Trước áp lực tâm lý nặng ngàn cân, tiền vệ 22 tuổi sút phạt đền vọt xà ngang.

Khi sân Mỹ Đình gầm lên như thể muốn nuốt chửng đội khách, còn ĐT Việt Nam hưng phấn sau khoảnh khắc thoát hiểm, ĐT Thái Lan không thể đứng vững.

Cầu thủ vào sân thay người bất đắc dĩ – Phan Tuấn Tài tung quả tạt từ cánh trái xé toang hàng thủ đội khách, Đỗ Hoàng Hên thoải mái băng vào dứt điểm. Bóng dội cột dọc rồi đập chân thủ môn đi vào lưới. ĐT Việt Nam gỡ hoà 1-1 với bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của thủ môn Chatchai Budprom ở phút 52.

Tình huống Kakana Khamyok đá phạt đền vọt xà ngang là bước ngoặt của trận đấu. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong bối cảnh ĐT Thái Lan chơi tất tay khi đẩy trung vệ Tom Bihr lên chơi tiền đạo hòng tận dụng những pha treo bóng bổng, ĐT Việt Nam liên tiếp tạo ra những đợt phản công sắc sảo.

Trớ trêu thay, ĐT Việt Nam lại bỏ lỡ những cơ hội mười mươi từ khoảng thời gian chiếm thế chủ động về lối chơi, khi Nguyễn Hai Long sút bóng dội cột dọc còn Trương Tiến Anh và Nguyễn Quang Hải dứt điểm kém duyên. Ngược lại, canh bạc tất tay giúp người Thái thắp lên hy vọng khi nỗ lực không chiến của Tom Bihr giúp Wanchai Jarunongkran ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 85.

Khi người Thái dốc hết sức níu kéo hy vọng còn các khán đài sân Mỹ Đình bắt đầu hô vang “Việt Nam vô địch”, thì khoảnh khắc kịch tính nhất của trận chung kết lượt về xảy ra.

Wanchai Jarunongkran có pha đá phản lưới nhà không tưởng trong nỗ lực ngăn chặn đợt phản công của ĐT Việt Nam ở những giây cuối cùng. Ngay sau đó, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

ĐT Việt Nam thiếu may mắn những tình huống tạo cơ hội rõ ràng nhưng lại có 2 bàn thắng nhờ đối phương đá phản lưới nhà. (Ảnh: Hoài Thương)

“Ma thuật đen” của HLV Kim Sang Sik và chiến tích lịch sử

Hoà 2-2 trong trận chung kết lượt về, ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước ĐT Thái Lan sau 2 lượt trận. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu lịch sử: Lần đầu tiên ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Trong trận chung kết lượt về, ĐT Việt Nam đã không có màn trình diễn thuyết phục như kỳ vọng và chưa thể có lần đầu tiên thắng ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Dẫu vậy, khi những toan tính chiến thuật lu mờ trước hàng loạt diễn biến khó tin, một đặc tính mới lạ bỗng hiện lên rõ nét: ĐT Việt Nam có thể chơi không hay nhưng vẫn vô địch. Người hâm mộ vẫn gọi đó là “ma thuật đen” của HLV Kim Sang Sik.

ĐT Việt Nam nhận cúp vô địch từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. (Ảnh: Hoài Thương)

Xuyên suốt hành trình vô địch ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam có nhiều thời điểm thi đấu chệch choạc, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik đều vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để giành kết quả thuận lợi.

Thậm chí, ĐT Việt Nam trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup có tới 4 lần hưởng lợi từ các pha đá phản lưới nhà của đối phương trên hành trình vô địch.

Trước khi Chatchai Budprom và Wanchai Jarunongkran “ghi bàn” cho ĐT Việt Nam ở chung kết lượt về, Im Vakhim và Faris Danish từng làm điều tương tự trong các trận thắng ĐT Campuchia 3-1 ở vòng bảng và ĐT Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi.

Đây cũng là giải thứ 2 liên tiếp, ĐT Việt Nam khiến kình địch Thái Lan gặp ác mộng vì đá phản lưới nhà ở trận chung kết, khi ký ức về pha “đốt đền” của Pansa Hemviboon ở Rajamangala tại ASEAN Cup 2024 còn chưa phai mờ.

ĐT Việt Nam không chỉ đủ bản lĩnh để vượt qua những thời điểm khó khăn trên hành trình vô địch, mà còn đủ bản lĩnh để tạo ra những số liệu chuyên môn hàng đầu giải đấu và chinh phục một loạt danh hiệu cá nhân.

ĐT Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Hoài Thương)

ĐT Việt Nam là đội có hàng tấn công mạnh nhất với 21 bàn và hàng phòng ngự vững chắc nhất khi chỉ thủng lưới 3 bàn tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng là đội duy nhất bất bại.

Patrik Lê Giang nhận danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu”. Nguyễn Đình Bắc được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu” và cùng Nguyễn Xuân Son chia sẻ ngôi “Vua phá lưới” với 5 bàn thắng.

ASEAN Cup 2026 khép lại với màn ăn mừng đầy tự hào của ĐT Việt Nam khi nhận chiếc cúp vô địch từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, qua đó khẳng định vị thế tại đấu trường Đông Nam Á.

CĐV cuồng nhiệt ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam VOV.VN - Với tỷ số hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8, ĐT Việt Nam một lần nữa lên ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngay sau trận đấu, cổ động viên Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích này của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Khoảnh khắc Chủ tịch FIFA trao cúp vô địch ASEAN Cup 2026 cho ĐT Việt Nam VOV.VN - Khoảnh khắc ĐT Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là người trao chiếc cúp cho đội trưởng ĐT Việt Nam - Nguyễn Quang Hải.