Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Lý Hoàng Nam bất ngờ thăng tiến

Bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam đã được PPA Tour chính thức cập nhật sau khi giải PPA Atlanta Pickleball Championships kết thúc. So với lần cập nhật trước đó, Lý Hoàng Nam vẫn có 3.100 điểm nhưng đã thăng từ hạng 15 lên số 14 thế giới dù không tham dự giải đấu vừa qua ở Atlanta và cũng thông báo sẽ không dự giải Kuala Lumpur Open 2026 sắp diễn ra.

Cập nhật bảng xếp hạng nội dung đơn nam của PPA Tour

Sự thăng hạng của Lý Hoàng Nam là do Ben Johns tiếp tục đà bị trừ điểm và rớt hạng trên bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam. Trong lần cập nhật này, Ben Johns đã rơi từ hạng 14 xuống 24 thế giới khi giảm từ 3.637,5 điểm xuống còn 1.637,5 điểm.

Tại giải đấu PPA Atlanta Pickleball Championships vừa qua, Ben Johns không thi đấu ở nội dung đơn nam, nhưng đã lên ngôi vô địch tại nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Hiện tại, Ben Johns cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đôi nam và đôi nam nữ của PPA Tour.

Trong khi Lý Hoàng Nam trở lại hạng 14 thế giới, thì Trương Vinh Hiển vẫn đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng pickleball thế giới nội dung đơn nam với 2.500 điểm và Phúc Huỳnh tiếp tục đứng thứ 20 với 2.100 điểm. Qua đó, pickleball Việt Nam tiếp tục có 3 tay vợt nam góp mặt trong top 20 thế giới.