Vòng 18 V-League 2025/26: Khó cản bước CAHN

Thứ Năm, 14:00, 09/04/2026
VOV.VN - Vòng 18 V-League 2025/26 được đánh giá là cơ hội để CAHN tiếp tục tiến gần hơn đến ngôi vô địch mùa này.

Vòng 18 V League 2025/26 nhận được sự chú ý khi CAHN hoàn toàn có khả năng tiếp tục kéo dãn khoảng cách về điểm số với đội đứng sau là Thể Công Viettel. Hiện tại, CAHN đang tiến rất gần đến việc “về đích” sớm khi đang hơn Thể Công Viettel khoảng cách 9 điểm.

Ở vòng đấu này, CAHN làm khách trên sân của PVF-CAND, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đây dự kiến không phải là trận đấu dễ dàng khi PVF-CAND đang rất cần điểm cho cuộc đua trụ hạng.

CAHN đang có phong độ cao (Ảnh: Như Đạt)

Tuy nhiên nếu chơi đúng sức với tương quan chênh lệch cả về phong độ và lực lượng, CAHN hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Ba điểm trong trận đấu này sẽ giúp CAHN tiến gần hơn tới ngôi vô địch.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND sẽ nỗ lực để có được ít nhất 1 điểm trong nỗ lực đua trụ hạng. Đặc biệt khi ở vòng đấu này, các đội trong nhóm đua trụ hạng gồm Thanh Hoá, HAGL và Đà Nẵng đều phải làm khách trước những đối thủ được đánh giá cao.

Sau khi tự vấp ngã trong trận đấu với SLNA tại vòng 17, Thể Công Viettel có nguy cơ tụt lại trong cuộc đua vô địch với CAHN. Điều đó khiến thầy trò HLV Velizar Popov rất quyết tâm trong màn so tài với Thanh Hoá ở vòng đấu này.

Lịch thi đấu vòng 18 V-League 2025/26.

Dù vậy, đây là thách thức không nhỏ khi Thanh Hoá cũng rất “khát” điểm do đang phải đua trụ hạng. Ở vòng đấu trước, Thanh Hoá có trận thắng tưng bừng với tỉ số 4-0 trước CA TP Hồ Chí Minh, điều đó khiến Thể Công Viettel cần hết sức cẩn trọng để tránh có thêm một cú vấp như trận đấu trước đó với SLNA.

Thể Công Viettel thường có phong độ tốt khi chạm trán với những đội bóng có lối chơi tấn công nhưng lại gặp khó khăn trước các đội chơi chặt chẽ. Ngoài hai trận không thắng SLNA, Thể Công Viettel cũng có những kết quả không tốt khi chạm trán những đội bóng đang trong nhóm đua trụ hạng như thua HAGL, hoà PVF-CAND.

Trong khi CAHN nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm, trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hoá sẽ mang tính quyết định lớn trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Như Đạt/VOV.VN
Nhận định vòng 18 V-League: Xuân Son thăng hoa, khó cản CLB CAHN ở VFantasy
Nhận định vòng 18 V-League: Xuân Son thăng hoa, khó cản CLB CAHN ở VFantasy

Xác định 8 đội vào vòng tứ kết U20 nữ châu Á 2026
Xác định 8 đội vào vòng tứ kết U20 nữ châu Á 2026

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4

