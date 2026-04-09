Xác định 8 đội vào vòng tứ kết U20 nữ châu Á 2026

Lịch thi đấu U20 nữ châu Á 2026 được người hâm mộ quan tâm khi U20 nữ Việt Nam là một trong số những đội góp mặt ở tứ kết. Dù không có kết quả tốt trong hai trận đầu nhưng U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng U20 nữ Bangladesh để vào tứ kết với thành tích là đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Tại tứ kết, U20 nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn khi gặp U20 nữ Nhật Bản, đội đứng đầu bảng C. Đây là thử thách rất lớn với U20 nữ Việt Nam khi đối thủ đang là đội có hàng công ghi nhiều bàn thứ hai tại giải đấu (13 bàn), chỉ sau U20 nữ Triều Tiên với 19 bàn.

Trong đó, một đại diện khác của Đông Nam Á là U20 nữ Thái Lan cũng gặp thử thách lớn khi gặp U20 nữ Hàn Quốc ở tứ kết. Tuy nhiên với việc được thi đấu trên sân nhà, U20 nữ Thái Lan sẽ được tiếp sức bởi các cổ động viên.

Được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay khi chưa để lọt lưới bàn nào, U20 nữ Triều Tiên sẽ gặp U20 nữ Australia. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa U20 nữ Trung Quốc và U20 nữ Uzbekistan.

Lịch thi đấu tứ kết U20 nữ châu Á 2026:

11/4 16h00 U20 nữ Việt Nam – U20 nữ Nhật Bản

11/4 20h00 U20 nữ Trung Quốc – U20 nữ Uzbekistan

12/4 16h00 U20 nữ Triều Tiên – U20 nữ Australia

12/4 20h00 U20 nữ Thái Lan – U20 nữ Hàn Quốc Quốc.