Xác định 8 đội vào vòng tứ kết U20 nữ châu Á 2026

Thứ Năm, 08:44, 09/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu U20 nữ châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U20 nữ Việt Nam vượt qua khe cửa hẹp để vào tứ kết.

Lịch thi đấu U20 nữ châu Á 2026 được người hâm mộ quan tâm khi U20 nữ Việt Nam là một trong số những đội góp mặt ở tứ kết. Dù không có kết quả tốt trong hai trận đầu nhưng U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng U20 nữ Bangladesh để vào tứ kết với thành tích là đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

U20 nữ Việt Nam gặp thử thách lớn tại tứ kết U20 nữ châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Tại tứ kết, U20 nữ Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn khi gặp U20 nữ Nhật Bản, đội đứng đầu bảng C. Đây là thử thách rất lớn với U20 nữ Việt Nam khi đối thủ đang là đội có hàng công ghi nhiều bàn thứ hai tại giải đấu (13 bàn), chỉ sau U20 nữ Triều Tiên với 19 bàn.

Trong đó, một đại diện khác của Đông Nam Á là U20 nữ Thái Lan cũng gặp thử thách lớn khi gặp U20 nữ Hàn Quốc ở tứ kết. Tuy nhiên với việc được thi đấu trên sân nhà, U20 nữ Thái Lan sẽ được tiếp sức bởi các cổ động viên.

Được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay khi chưa để lọt lưới bàn nào, U20 nữ Triều Tiên sẽ gặp U20 nữ Australia. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa U20 nữ Trung Quốc và U20 nữ Uzbekistan.

Lịch thi đấu tứ kết U20 nữ châu Á 2026:

11/4 16h00 U20 nữ Việt Nam – U20 nữ Nhật Bản

11/4 20h00 U20 nữ Trung Quốc – U20 nữ Uzbekistan

12/4 16h00 U20 nữ Triều Tiên – U20 nữ Australia

12/4 20h00 U20 nữ Thái Lan – U20 nữ Hàn Quốc Quốc.

Như Đạt/VOV.VN
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4, sôi động các trận đấu tiếp theo ở các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4, sôi động các trận đấu tiếp theo ở các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Tin bóng đá 8-4: HLV Kim Sang Sik "bẻ lái", U23 Việt Nam biến động trước ASIAD?
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 8-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV Kim Sang Sik "bẻ lái", U23 Việt Nam biến động trước ASIAD?; HAGL thiếu hàng loạt trụ cột ở vòng 18 V-League 2025/2026; Real Madrid thua đơn thiệt kép sau thất bại trước Bayern Munich…

Tin bóng đá 8-4: HLV Kim Sang Sik "bẻ lái", U23 Việt Nam biến động trước ASIAD?

Tin bóng đá 8-4: HLV Kim Sang Sik "bẻ lái", U23 Việt Nam biến động trước ASIAD?

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 8-4 có những nội dung đáng chú ý sau đây: HLV Kim Sang Sik "bẻ lái", U23 Việt Nam biến động trước ASIAD?; HAGL thiếu hàng loạt trụ cột ở vòng 18 V-League 2025/2026; Real Madrid thua đơn thiệt kép sau thất bại trước Bayern Munich…

ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á
VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan 2-4 và sẽ có trận gặp Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026.

ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan, gặp Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua Thái Lan 2-4 và sẽ có trận gặp Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026.

