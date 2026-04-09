Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4

Thứ Năm, 07:00, 09/04/2026
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4, sôi động các trận đấu tiếp theo ở các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4, giải bóng đá U15 Quốc gia sẽ tiếp tục với lượt trận tứ kết. Sẽ có hai trận tứ kết được diễn ra trong ngày hôm nay tại trung tâm Thể thao Thành Long. 

lich thi dau va truc tiep bong da viet nam hom nay 9 4 hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Vào lúc 15h, SLNA sẽ gặp CLB TP.HCM trong trận tứ kết 1. SLNA vào tứ kết với ngôi nhất bảng A trong khi CLB TP.HCM xếp thứ ba bảng C và giành vé vào tứ kết với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. 

Cùng giờ, PVF gặp Tây Ninh trong trận tứ kết 2. PVF là đội nhất bảng B trong khi Tây Ninh có vé vào tứ kết với thành tích xếp nhì của bảng A. 

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 9/4, giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục với vòng đấu thứ tư. 

Ở bảng A diễn ra ba trận đấu cùng vào lúc 15h30. Trên sân Tự Do, Huế gặp Trẻ Hà Nội FC, Trẻ CLB CAHN đấu TTHL&TĐTDTT Hà Tĩnh tại sân Thanh Trì (Hà Nội) và Trẻ Đà Nẵng đấu Phù Đổng trên sân Tam Kỳ. 

Bảng B có ba trận. Lúc 15h là hai màn so tài Cần Thơ vs Quảng Ngãi (sân Cần Thơ) và Lâm Đồng vs Gia Định (sân Đà Lạt). Lúc 15h30 trên sân Buôn Ma Thuột có trận Đắk Lắk đấu Vĩnh Long. 

PV/VOV.VN
