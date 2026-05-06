Vòng 22 V-League 2025/2026: VPF thuê 2 trọng tài ngoại bắt các trận cầu nóng

Thứ Tư, 14:54, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban tổ chức vừa công bố danh tính hai trọng tài FIFA người nước ngoài sẽ trực tiếp cầm còi tại vòng 22 V-League 2025/2026, nhằm đảm bảo tính khách quan cho các trận đấu tâm điểm.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali cầm còi tại sân Chi Lăng

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức V-League 2025/2026,  trọng tài người Malaysia, Razlan Joffri Bin Ali, sẽ điều hành cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và TP.HCM vào lúc 18h00 ngày 8/5.

vong 22 v-league 2025 2026 vpf thue 2 trong tai ngoai bat cac tran cau nong hinh anh 1
Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali cầm còi tại sân Chi Lăng ở vòng 22.

Vị "vua áo đen" sinh năm 1985 này vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Tại mùa giải năm nay, ông từng cầm còi thành công nhiều trận đấu quan trọng, tiêu biểu như màn so tài giữa CAHN - Ninh Bình (vòng 12) và Thanh Hóa - PVFCAND (vòng 20).

Trọng tài trẻ Muhammad Izzul Fikri xuất hiện tại Pleiku

Trong khi đó, trận đấu giữa HAGL và PVF CAND diễn ra lúc 17h00 ngày 10/5 sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman bắt chính. Dù sinh năm 1995, nhưng ông Izzul Fikri đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm tại đấu trường V-League mùa này.

Trước khi được tin tưởng giao bắt chính tại sân Pleiku, vị trọng tài này từng đảm nhiệm vai trò trọng tài VAR trong hai trận cầu đinh CAHN gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC gặp CAHN (vòng 15).

vong 22 v-league 2025 2026 vpf thue 2 trong tai ngoai bat cac tran cau nong hinh anh 2
Trọng tài Muhammad Izzul Fikri.

Việc mời các trọng tài ngoại uy tín điều hành vào giai đoạn nước rút của mùa giải cho thấy quyết tâm của VPF trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và đảm bảo sự công bằng tối đa cho các đội bóng.

Sau 21 vòng đấu, CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm. Nếu CAHN đánh bại Nam Định, đồng thời Thể Công Viettel không thể thắng Hà Tĩnh thì đội bóng của HLV Polking sẽ lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
Tin bóng đá 5-5: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 5-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN đứng trước cơ hội vàng viết lại lịch sử V-League; ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027; Sao MU nghỉ hết mùa giải…

HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở vòng 22 V-League 2025/2026

VOV.VN - HAGL tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở trận đấu với PVF-CAND tại vòng 22 V-League 2025/2026.

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026: Đại chiến ở Hàng Đẫy chào đón nhà vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026, mọi ánh mắt của người hâm mộ sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa CAHN với Nam Định tại Hàng Đẫy.

