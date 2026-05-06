Vòng 22 V-League 2025/2026: VPF thuê 2 trọng tài ngoại bắt các trận cầu nóng

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức V-League 2025/2026, trọng tài người Malaysia, Razlan Joffri Bin Ali, sẽ điều hành cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và TP.HCM vào lúc 18h00 ngày 8/5.

Vị "vua áo đen" sinh năm 1985 này vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Tại mùa giải năm nay, ông từng cầm còi thành công nhiều trận đấu quan trọng, tiêu biểu như màn so tài giữa CAHN - Ninh Bình (vòng 12) và Thanh Hóa - PVFCAND (vòng 20).

Trong khi đó, trận đấu giữa HAGL và PVF CAND diễn ra lúc 17h00 ngày 10/5 sẽ do trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman bắt chính. Dù sinh năm 1995, nhưng ông Izzul Fikri đã tích lũy đáng kể kinh nghiệm tại đấu trường V-League mùa này.

Trước khi được tin tưởng giao bắt chính tại sân Pleiku, vị trọng tài này từng đảm nhiệm vai trò trọng tài VAR trong hai trận cầu đinh CAHN gặp Ninh Bình (vòng 12) và trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC gặp CAHN (vòng 15).

Việc mời các trọng tài ngoại uy tín điều hành vào giai đoạn nước rút của mùa giải cho thấy quyết tâm của VPF trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và đảm bảo sự công bằng tối đa cho các đội bóng.

Sau 21 vòng đấu, CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm. Nếu CAHN đánh bại Nam Định, đồng thời Thể Công Viettel không thể thắng Hà Tĩnh thì đội bóng của HLV Polking sẽ lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu.

