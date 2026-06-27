World Cup 2026 lập kỷ lục khán giả cao nhất lịch sử

Theo Ban tổ chức, cột mốc này được xác lập sau loạt trận vòng bảng ngày 26/6, khi tổng số khán giả vượt mức hơn 3,58 triệu lượt người của World Cup 1994. Thành tích này đạt được trong bối cảnh giải đấu vẫn còn gần một nửa chặng đường, với các trận vòng loại trực tiếp và trận chung kết chưa diễn ra.

World Cup 2026 được tổ chức tại 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển và 104 trận đấu, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận của các kỳ World Cup trước. Hầu hết các trận đấu đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy sân vận động rất cao, nhiều trận tại các thành phố như New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Atlanta và Philadelphia đều kín chỗ.

Người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ về 3 nước chủ nhà để theo dõi giải đấu (Ảnh: QT)

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết kỷ lục này phản ánh sức hút ngày càng lớn của bóng đá trên toàn cầu cũng như thành công của mô hình World Cup mở rộng. Ông đánh giá người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã tạo nên bầu không khí sôi động tại các thành phố đăng cai và góp phần biến World Cup 2026 trở thành ngày hội bóng đá lớn nhất từ trước đến nay.

Kỷ lục mới được xác lập bất chấp những lo ngại trước giải về giá vé cao, thủ tục nhập cảnh và chi phí đi lại tại Bắc Mỹ. Theo các chuyên gia, lượng khán giả sẽ còn tiếp tục tăng mạnh khi giải bước vào vòng knock-out, đặc biệt là các trận đấu diễn ra tại New York/New Jersey, nơi đăng cai trận chung kết vào ngày 19/7.

Bên cạnh lượng khán giả đến sân, FIFA cũng cho biết các khu Fan Festival tại nhiều thành phố chủ nhà đang thu hút hàng triệu lượt người tham gia, góp phần tạo nên một kỳ World Cup có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất trong lịch sử giải đấu.