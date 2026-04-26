Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

Chủ Nhật, 15:41, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour rộ lên trong làng pickleball Việt Nam sau khi tay vợt này được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Sau khi Trương Vinh Hiển được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026, tin đồn tay vợt sinh năm 2004 ký hợp đồng với PPA Tour bắt đầu rộ lên trong làng pickleball Việt Nam. Tuy nhiên, Trương Vinh Hiển và các bên liên quan vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Các tay vợt có hợp đồng với PPA thường được ưu tiên về lịch thi đấu, xếp hạng hạt giống tại các giải cũng như cơ hội phát triển trong cách giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour. Đây cũng là nguyên nhân khiến tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour bùng nổ mạnh mẽ, sau khi giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026 công bố nhóm hạt giống.

truong vinh hien ky hop dong voi ppa tour hinh anh 1
Tay vợt Trương Vinh Hiển. (Ảnh: FBNV)

Những đồn đoán xoay quanh việc Trương Vinh Hiển được xếp hạng hạt giống số 1 tại PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026 càng gia tăng trong bối cảnh Lý Hoàng Nam vẫn phải thi đấu vòng loại nếu dự giải này, dù Lý Hoàng Nam vừa thắng Trương Vinh Hiển ở chung kết để vô địch nội dung đơn nam PPA Tour Asia 1000 MB Hanoi Cup 2026.

Việc không được xếp hạng hat giống và phải đánh vòng loại được xem là một trong những nguyên nhân khiến Lý Hoàng Nam sẽ không tham dự PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026. Được biết, Lý Hoàng Nam sẽ không thi đấu quốc tế trong giai đoạn này mà tập trung tập huấn và tham dự các giải trong nước.

Nếu tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những VĐV Việt Nam hiếm hoi có hợp đồng với hệ thống pickleball hàng đầu thế giới. Hiện tại, Trương Vinh Hiển cũng đang đứng thứ 17 thế giới trên bảng xếp hạng nội dung đơn nam của PPA Tour.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Trương Vinh Hiển PPA Tour pickleball
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
FPT Play chính thức sở hữu bản quyền PPA Tour Asia 2026
Bảng xếp hạng pickleball mới nhất: Lý Hoàng Nam biến động vị trí
Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour
