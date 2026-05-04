Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, cập nhật sáng 4/5: CLB CAHN còn cách chức vô địch 5 điểm sau khi kết thúc vòng 21. Thầy trò HLV Polking chỉ cần có 1 trận thắng, 2 trận hòa trong 5 trận còn lại là sẽ vô địch bất chấp nỗ lực bám đuổi của các đội xếp sau.

Thậm chí, CLB CAHN còn có thể vô địch ngay vòng 22 nếu họ thắng còn Thể Công Viettel thất bại khi khoảng cách giữa đôi bên lúc này đã lên đến 11 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, PVF-CAND và Đà Nẵng đã bị bỏ lại khá xa và cuộc đua sẽ gần như chỉ còn diễn ra giữa 2 đội bóng này xem CLB nào phải xuống hạng trực tiếp.