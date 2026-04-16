Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste ở đâu?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá giải U17 châu Á 2026, trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste diễn ra vào lúc 15h30 hôm nay (16/4). Trận đấu này được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360.

U17 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại giải U17 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ảnh: VFF

Trước cuộc đối đầu với U17 Timor Leste, mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ dừng lại ở 3 điểm mà còn là một chiến thắng cách biệt. Nguyễn Lực và các đồng đội cần tận dụng cơ hội để cải thiện hiệu số, tạo ưu thế trước khi bước vào trận quyết định với U17 Indonesia ở lượt cuối.

So với màn ra quân của U17 Việt Nam, U17 Timor Leste cho thấy sự lép vế rõ rệt khi để thua đậm U17 Indonesia. Đội bóng này gặp nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát tuyến giữa, khiến hàng thủ liên tục chịu áp lực và để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam thể hiện sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự trước một đối thủ khó chịu như Malaysia. Hệ thống phòng ngự giữ cự ly tốt, trong khi hàng công phối hợp nhịp nhàng và tận dụng cơ hội hiệu quả để ghi tới 4 bàn thắng.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, U17 Việt Nam được đánh giá vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên, điều quan trọng là toàn đội cần giữ sự tập trung và thái độ thi đấu nghiêm túc nếu muốn tái lập một chiến thắng đậm.

Bên cạnh mục tiêu điểm số, HLV Cristiano Roland nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình để trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Đây sẽ là bước chuẩn bị cần thiết về lực lượng, giúp U17 Việt Nam có nhiều phương án hơn cho chặng đường khó khăn phía trước.