Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan ở đâu?

Thứ Bảy, 09:37, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ giải CFA Team China 2026 lúc 14h00 ngày 28/3 ở đâu?

Hôm nay 28/3, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ có màn so tài vào lúc 14h00 (giờ Việt Nam) thuộc lượt trận hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc.

Hiện tại, không có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng CFA Team China 2026. Do đó, trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ không được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình quen thuộc.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, cập nhật nhanh nhất hình ảnh và diễn biến cuộc so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan.

xem truc tiep tran u23 viet nam vs u23 thai lan o dau hinh anh 1
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận ra quân gặp U23 Triều Tiên. (Ảnh: VFF)

Sau lượt trận đầu tiên, cả bốn đội U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan đều có 1 điểm sau những trận hòa. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cùng U23 Triều Tiên tạm thời xếp sau do có trận hòa 1-1. Trong khi đó, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan có trận hòa 2-2 nên tạm thời xếp trên.

Giải CFA Team China 2026 có bốn đội tranh tài, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội có nhiều điểm nhất sau ba lượt trận sẽ giành chức vô địch. Do đó, lượt trận hôm nay sẽ mang ý nghĩa then chốt đến thứ hạng chung cuộc của các đội tại giải năm nay.

Hoàng Long/VOV.VN
Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam
Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia
Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Đức đưa ra những chia sẻ sau màn ra mắt của Hoàng Hên, quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia ở màn tái đấu tại vòng loại cuối Aisan Cup 2027.

Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia

Hoàng Đức nói lời "gan ruột" về Hoàng Hên, quyết cùng ĐT Việt Nam đả bại Malaysia

VOV.VN - Tiền vệ Hoàng Đức đưa ra những chia sẻ sau màn ra mắt của Hoàng Hên, quyết tâm cùng ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia ở màn tái đấu tại vòng loại cuối Aisan Cup 2027.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan so tài ở giải CFA Team China – Tây An 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan so tài ở giải CFA Team China – Tây An 2026.

