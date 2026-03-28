Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan ở đâu?

Hôm nay 28/3, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ có màn so tài vào lúc 14h00 (giờ Việt Nam) thuộc lượt trận hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc.

Hiện tại, không có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng CFA Team China 2026. Do đó, trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan sẽ không được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình quen thuộc.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, cập nhật nhanh nhất hình ảnh và diễn biến cuộc so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận ra quân gặp U23 Triều Tiên. (Ảnh: VFF)

Sau lượt trận đầu tiên, cả bốn đội U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan đều có 1 điểm sau những trận hòa. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cùng U23 Triều Tiên tạm thời xếp sau do có trận hòa 1-1. Trong khi đó, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan có trận hòa 2-2 nên tạm thời xếp trên.

Giải CFA Team China 2026 có bốn đội tranh tài, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội có nhiều điểm nhất sau ba lượt trận sẽ giành chức vô địch. Do đó, lượt trận hôm nay sẽ mang ý nghĩa then chốt đến thứ hạng chung cuộc của các đội tại giải năm nay.