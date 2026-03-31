Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở đâu?

Hôm nay 31/3, U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc sẽ có màn so tài vào lúc 18h35 (giờ Việt Nam) thuộc lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc.

Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình FPT. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, cập nhật nhanh nhất hình ảnh và diễn biến cuộc so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam thử nghiệm nhiều nhân tố mới tại giải CFA Team China 2026. (Ảnh: VFF)

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam vẫn chưa có chiến thắng sau khi hòa U23 Triều Tiên 1-1 và thua U23 Thái Lan 0-1. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạm thời đứng cuối bảng xếp hạng CFA Team China 2026 với 1 điểm.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc cũng chưa có chiến thắng và đang đứng nhì bảng với 2 điểm, kém 2 điểm so với vị trí dẫn đầu của U23 Thái Lan. Tại các lượt trận trước, đội chủ nhà đã hòa U23 Thái Lan 2-2 và hòa U23 Triều Tiên 1-1.

So với thời điểm U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc gặp nhau tại bán kết U23 châu Á 2026, lực lượng của đôi bên đều có sự thay đổi. Hai đội đều ưu tiên thử nghiệm những nhân tố mới khi tham dự giải CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam sử dụng phần lớn cầu thủ thuộc lứa U21 nhằm tích lũy kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh thay vì HLV Kim Sang Sik. U23 Trung Quốc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột vì chấn thương hoặc được gọi lên ĐTQG và HLV Antonio Puche cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới.