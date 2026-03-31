  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở đâu?

Thứ Ba, 08:35, 31/03/2026
VOV.VN - Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc trong khuôn khổ giải CFA Team China 2026 lúc 18h35 ngày 31/3 ở đâu?

Hôm nay 31/3, U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc sẽ có màn so tài vào lúc 18h35 (giờ Việt Nam) thuộc lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An, Trung Quốc.

Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình FPT. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, cập nhật nhanh nhất hình ảnh và diễn biến cuộc so tài giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam thử nghiệm nhiều nhân tố mới tại giải CFA Team China 2026. (Ảnh: VFF)

Tại giải đấu này, U23 Việt Nam vẫn chưa có chiến thắng sau khi hòa U23 Triều Tiên 1-1 và thua U23 Thái Lan 0-1. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tạm thời đứng cuối bảng xếp hạng CFA Team China 2026 với 1 điểm.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc cũng chưa có chiến thắng và đang đứng nhì bảng với 2 điểm, kém 2 điểm so với vị trí dẫn đầu của U23 Thái Lan. Tại các lượt trận trước, đội chủ nhà đã hòa U23 Thái Lan 2-2 và hòa U23 Triều Tiên 1-1.

So với thời điểm U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc gặp nhau tại bán kết U23 châu Á 2026, lực lượng của đôi bên đều có sự thay đổi. Hai đội đều ưu tiên thử nghiệm những nhân tố mới khi tham dự giải CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam sử dụng phần lớn cầu thủ thuộc lứa U21 nhằm tích lũy kinh nghiệm và được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh thay vì HLV Kim Sang Sik. U23 Trung Quốc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột vì chấn thương hoặc được gọi lên ĐTQG và HLV Antonio Puche cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới.

Hoàng Long/VOV.VN
U23 Thái Lan rộng cửa vô địch CFA Team China 2026, U23 Việt Nam gặp khó
VOV.VN - Chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai giúp U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm, rộng cửa đăng quang tại giải tứ hùng CFA Team China 2026.

Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan với tỷ số 0-1 ở loạt trận thứ hai giải CFA Team China 2026.

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam
VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

