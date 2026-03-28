中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan

Thứ Bảy, 15:55, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan với tỷ số 0-1 ở loạt trận thứ hai giải CFA Team China 2026.

Ngay giây thứ 22, U23 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số ở tình huống tấn công đầu tiên. Chotmuangpak là người tận dụng cơ hội để dứt điểm tung lưới thủ môn Cao Văn Bình. 

Khoảng thời gian sau đó, U23 Việt Nam rất nỗ lực nhưng sự non kém về kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã bộc lộ rõ ở những pha bóng cuối cùng khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1. 

Sau trận này, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc vào ngày 31/3. 

10:17

Hôm nay 28/3, lượt trận thứ hai của giái giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An (Trung Quốc). U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan trong trận đấu bắt đầu lúc 14h. 

ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Sau lượt trận đầu tiên, cả bốn đội U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan đều có 1 điểm sau những trận hòa. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cùng U23 Triều Tiên tạm thời xếp sau do có trận hòa 1-1. Trong khi đó, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan có trận hòa 2-2 nên tạm thời xếp trên.

Giải CFA Team China 2026 có bốn đội tranh tài, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội có nhiều điểm nhất sau ba lượt trận sẽ giành chức vô địch. Do đó, lượt trận hôm nay sẽ mang ý nghĩa then chốt đến thứ hạng chung cuộc của các đội tại giải năm nay. 

Tuy nhiên, với tính chất của một giải giao hữu, chắc chắn yếu tố thắng thua, vô địch hay không vô địch dù quan trọng nhưng cũng không phải là cái đích hàng đầu để các đội nhắm tới. 

U23 Việt Nam đến với giải đấu bằng lực lượng U21, gồm các cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau. Trong trận đầu tiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã dẫn trước U23 Triều Tiên nhưng sau đó thay đổi nhiều nhân sự dự bị vào sân trong hiệp 2 và kết quả chung cuộc là hòa 1-1. Tổng cộng đã có 18/25 cầu thủ đăng ký được bước vào sân thi đấu. 

Có thể cách thức tương tự sẽ được HLV Đinh Hồng Vinh áp dụng trong trận đấu hôm nay và những gương mặt chưa ra sân trận gặp Triều Tiên sẽ có cơ hội thể hiện năng lực. 

Trong khi đó, U23 Thái Lan đến với CFA Team China 2026 bằng lực lượng gần như mạnh nhất trong lứa tuổi U23 với nhiều gương mặt sinh năm 2003, 2004. Họ chỉ thiếu một vài cầu thủ lên ĐTQG Thái Lan và chấn thương. 

ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 2
Ảnh: FAT. 

Do đó, về lý thuyết,  U23 Thái Lan sẽ là đội bóng được đánh giá cao hơn về trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế với nhiều cầu thủ từng đá SEA Games 2025 và U23 châu Á 2026. Sẽ không bất ngờ nếu U23 Thái Lan là đội có được thế trận nhỉnh hơn. 

Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam có thể thi đấu sòng phẳng, thậm chí giành chiến thắng, đó sẽ là lời khẳng định tuyệt vời cho những quyết định nhân sự ở các đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian qua đến từ VFF. 

Trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan sẽ được Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

 
12:54
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 4
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 6
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 8
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 9
Sân vận động sẽ tổ chức trận dấu hôm nay. (Ảnh: FAT). 
13:01
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 11
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 13
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 14
Các cầu thủ Thái Lan đã có mặt ở sân. (Ảnh: FAT).
13:25

Đội hình xuất phát: 

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Hải Anh, Thắng Long, Quốc Tú, Thành Trung, Bá Đạt, Văn Thuận, Anh Tuấn, Công Phương. 

U23 Thái Lan: Boonloet, Buaphan, Kalasin, Khamnyok, Saelao, Chotmuangpak, Sangtong, Mamah, Chansri, Wongsa, Maneekorn.  

13:26
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 16
13:54
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 18
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 19
Các cầu thủ Thái Lan khởi động trước trận. (Ảnh: FAT).
13:59

1' Trận đấu bắt đầu !!!! U23 Thái Lan giao bóng trước. 

14:02

1' Vào !! Ngay giây thứ 22, U23 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số ở tình huống tấn công đầu tiên. Chotmuangpak là người tận dụng cơ hội để dứt điểm tung lưới thủ môn Cao Văn Bình. 

14:05

5' U23 Thái Lan chơi áp sát, nỗ lực giành bóng ngay bên phần sân U23 Việt Nam khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang gặp khó khăn trong việc lên bóng. 

14:07

7' U23 Việt Nam có pha triển khai đầu tiên trong trận, Mai Quốc Tú băng lên bên cánh trái nhưng sau đó không thể căng ngang vào trong. 

14:08
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 20
Các CĐV Thái Lan trên khán đài. (Ảnh: FAT). 
14:14

14' U23 Thái Lan đang có thế trận tốt hơn. Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thể có nhiều pha bóng đáng chú ý. 

14:17

17' U23 Việt Nam lên bóng khá nhịp nhàng bên cánh trái nhưng Quốc Tú quyết định đưa ra đường chuyền hơi chậm khiến tiền đạo Anh Tuấn đã ở vào vị trí việt vị khi nhận bóng. 

14:21

20' U23 Thái Lan có tình huống phất bóng dài, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của U23 Việt Nam. Saelao thoát xuống đối mặt Cao Văn Bình và tung ra tình huống lốp bóng nhưng trái bóng đã đi chệch khung thành. 

14:26
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 21
Ảnh: FAT. 
14:29

28' U23 Việt Nam được hưởng quả phạt góc, Văn Thuận câu bóng vào vòng cấm U23 Thái Lan nhưng không cầu thủ Việt Nam nào có thể tiếp cận. 

14:35

35' U23 Việt Nam phất bóng dài từ hàng hậu vệ nhưng một lần nữa cầu thủ tấn công lại việt vị. Lần này là Văn Thuận. U23 Việt Nam đã 4 lần việt vị trong hiệp đấu này. 

14:39

38' Saelao nỗ lực đi bóng và ngã trong vòng cấm U23 Việt Nam nhưng trọng tài xác nhận không có phạt đền cho U23 Thái Lan. 

14:39
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 22
Ảnh: FAT. 
14:45

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!

14:47

45+1' Các cầu thủ Thái Lan phối hợp tốt và dẫn bóng được vào vòng cấm U23 Việt Nam nhưng cú đá cuối cùng của Saelao đưa bóng đi quá thiếu chính xác. 

14:48

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Thái Lan. 

14:49
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 23
Ảnh: FAT. 
15:03

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

15:04

Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã có những sự thay đổi người khi Quang Huy, Minh Tâm và Quốc Anh đã được tung vào sân. 

15:05

47' Văn Thuận xoay sở và dứt điểm trong vòng cấm U23 Thái Lan nhưng bóng đi không chính xác. 

15:06
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 24
Ảnh: FAT.
15:09

51' U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt từ cự ly tầm 28m, Bá Đạt tung ra cú sút thẳng, bóng đi chệch khung thành U23 Thái Lan. 

15:15

56' U23 Việt Nam đang có thế trận tốt hơn so với hiệp 1. Sự có mặt của Minh Tâm giúp hàng công U23 Việt Nam có được sự kết nối tốt hơn. 

15:18

59' Saelao dốc bóng kỹ thuật, vượt qua Quốc Anh trước khi nỗ lực đưa bóng vào trong nhưng Hải Anh đã kịp can thiệp ở khoảnh khắc quyết định. 

15:19

60' Quốc Toản, Công Phương và Văn Thuận phối hợp tốt với nhau, tạo ta cơ hội để Công Phương sút bóng nhưng trái bóng đã tìm đến người Maneekorn của Thái Lan. 

15:20
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 25
Ảnh: FAT. 
15:23

64' Saelao tả xung hữu đột vào hàng thủ U23 Việt Nam rồi tung ra cú sút, trung vệ của U23 Việt Nam đã phải lăn xả để ngăn cản. 

15:26

67' Văn Thuận và Công Phương tạo nên tình huống hai đánh hai nhưng tình xuống xử lý quá rườm rà của Văn Thuận đã để lỡ thời cơ và các cầu thủ Thái Lan đã lùi về can thiệp thành công. 

15:31

73' Saelao tiếp tục khiến hàng thủ U23 Việt Nam rối loạn trước khi dứt điểm góc hẹp buộc thủ môn Cao Văn Bình phải vất vả cứu thua. 

15:32
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 26
Ảnh: FAT. 
15:39

79' U23 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U23 Thái Lan. Đội bạn bắt đầu chủ động lùi đội hình để phòng ngự. 

15:43

85' U23 Thái Lan lên bóng nhanh, Maneekorn tung ra cú sút xa nhưng bóng đi không chính xác. 

15:48

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ !!!!

15:49
ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 27
Ảnh: FAT. 
15:52

90+3' U23 Thái Lan phản công nhanh. Cầu thủ áo xanh vượt qua cả thủ môn Văn Bình trước khi trả ngược cho Noisri dứt điểm nhưng bóng đã đi chệch khung thành U23 Việt Nam. 

15:53

Hết giờ !!! U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan 0-1. 

 

ket qua bong da hom nay 28 3 u23 viet nam thua sat nut u23 thai lan hinh anh 28
Trần Tiến/VOV.VN
Tag: U23 Việt Nam U23 Trung Quốc CFA Team China 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Trận đấu để khẳng định
Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba

U23 Thái Lan mất hàng loạt trụ cột khi đối đầu U23 Việt Nam

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá