U23 Thái Lan rộng cửa vô địch CFA Team China 2026, U23 Việt Nam gặp khó

Chủ Nhật, 12:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai giúp U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm, rộng cửa đăng quang tại giải tứ hùng CFA Team China 2026.

Ngay giây thứ 22, Chotmuangpak tận dụng pha tấn công chớp nhoáng để mở tỷ số cho đội bóng xứ chùa vàng. Trong phần còn lại của hiệp một, Thái Lan duy trì lối pressing hiệu quả, khiến U23 Việt Nam liên tục rơi vào bẫy việt vị và gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công.

Sang hiệp hai, ban huấn luyện Việt Nam thực hiện một số điều chỉnh nhân sự, giúp đội cải thiện thế trận và tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến bàn gỡ không thể đến.

U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam chịu thất bại 0-1, dừng lại ở 1 điểm sau hai lượt trận và tạm xếp cuối bảng. Trong khi đó, U23 Trung Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên cùng có 2 điểm, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.

Với lợi thế 4 điểm, U23 Thái Lan nắm chắc lợi thế vô địch trước lượt trận cuối. Cụ thể, nếu U23 Thái Lan thắng U23 Triều Tiên, chức vô địch về tay đội bóng xứ chùa vàng mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại. Ngay cả khi U23 Thái Lan chỉ hòa U23 Triều Tiên, đội này vẫn đăng quang với điều kiện trận U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam không phân định thắng thua.

Trí Minh/VOV.VN
Tag: U23 Việt Nam U23 Thái Lan U23 Trung Quốc U23 Triều Tiên CFA Team China 2026
Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: U23 Việt Nam thua sát nút U23 Thái Lan
Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan ở đâu?
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 28/3: Quyết đấu U23 Thái Lan
