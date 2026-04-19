Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Indonesia ở đâu?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá giải U17 Đông Nam Á 2026, trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Indonesia diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (19/4). Trận đấu này được chiếu trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam đang có 6 diểm trọn vẹn, ghi 14 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Với tình thế hiện tại, chỉ cần hòa U17 chủ nhà Indonesia, U17 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng A và đoạt vé đi tiếp vào bán kết.

Theo những gì đã diễn ra ở hai lượt trận đầu tiên, đây là mục tiêu mà thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể đạt được. Nếu có ngôi nhất bảng, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia ở bán kết. Trong khi đó, nếu đi tiếp với ngôi nhì bảng, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Lào.

U17 Việt Nam đang có hiệu số rất tốt (+14) nên sẽ chỉ bị loại nếu thua U17 Indonesia cách 7 bàn trở lên và U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste.

Trước đó, BTC đã xác định được 2 đội có mặt ở vòng bán kết là U17 Lào và U17 Australia. 2 suất còn lại của vòng bán kết sẽ thuộc về đội nhất bảng A và đội nhì có thành tích xuất sắc nhất.