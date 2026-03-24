Xuân Son đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam, bất ngờ với Hoàng Hên

Tại đợt tập trung tháng 3/2026, HLV Kim Sang Sik triệu tập hai tiền đạo nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên. Cả hai từng sát cánh nhiều năm ở cấp câu lạc bộ trong V-League. Giới chuyên môn kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh hàng công.

Theo định giá của chuyên trang transfermarkt, Xuân Son là cầu thủ đắt giá nhất của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026. Chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định được định giá 600.000 Euro.

Xếp sau Xuân Son là hậu vệ Việt kiều Jason Pendandt (500.000 Euro). Hai vị trí tiếp theo thuộc về thủ môn Nguyễn Filip và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cùng mức 400.000 Euro. Hoàng Hên (tên trước khi nhập tịch là Hendrio) xếp hạng 7 với 325.000 Euro.

Trong nhóm cầu thủ nội, Quang Hải là người có giá trị cao nhất. Tiền vệ sinh năm 1997 được định giá 400.000 Euro.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam giao hữu gặp Bangladesh ngày 26/3 tại sân Hàng Đẫy. Ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.