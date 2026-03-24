Xuân Son đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam, bất ngờ với Hoàng Hên

Thứ Ba, 14:59, 24/03/2026
VOV.VN - Xuân Son trở thành cầu thủ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026, trong khi Hoàng Hên xếp vị trí thứ 7.

Tại đợt tập trung tháng 3/2026, HLV Kim Sang Sik triệu tập hai tiền đạo nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên. Cả hai từng sát cánh nhiều năm ở cấp câu lạc bộ trong V-League. Giới chuyên môn kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh hàng công.

xuan son dat gia nhat doi tuyen viet nam, bat ngo voi hoang hen hinh anh 1
Xuân Son đắt giá nhất ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026.

Theo định giá của chuyên trang transfermarkt, Xuân Son là cầu thủ đắt giá nhất của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3/2026. Chân sút thuộc biên chế CLB Nam Định được định giá 600.000 Euro.

Xếp sau Xuân Son là hậu vệ Việt kiều Jason Pendandt (500.000 Euro). Hai vị trí tiếp theo thuộc về thủ môn Nguyễn Filip và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cùng mức 400.000 Euro. Hoàng Hên (tên trước khi nhập tịch là Hendrio) xếp hạng 7 với 325.000 Euro.

Trong nhóm cầu thủ nội, Quang Hải là người có giá trị cao nhất. Tiền vệ sinh năm 1997 được định giá 400.000 Euro.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam giao hữu gặp Bangladesh ngày 26/3 tại sân Hàng Đẫy. Ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

mua_ve_xem_dt_viet_nam_vs_dt_bangladesh_o_dau.png

Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?

VOV.VN - Ban tổ chức (BTC) trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người hâm mộ.

Hoàng Yến/VOV.VN
Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?
Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?

VOV.VN - Ban tổ chức (BTC) trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người hâm mộ.

Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?

Mua vé xem ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?

VOV.VN - Ban tổ chức (BTC) trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người hâm mộ.

Lý do ĐT Việt Nam chưa đủ quân số để chuẩn bị đấu Bangladesh
Lý do ĐT Việt Nam chưa đủ quân số để chuẩn bị đấu Bangladesh

VOV.VN - Chiều 23/3, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đầy đủ lực lượng để triển khai các bài tập chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia trong đợt FIFA Days tháng 3.

Lý do ĐT Việt Nam chưa đủ quân số để chuẩn bị đấu Bangladesh

Lý do ĐT Việt Nam chưa đủ quân số để chuẩn bị đấu Bangladesh

VOV.VN - Chiều 23/3, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đầy đủ lực lượng để triển khai các bài tập chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia trong đợt FIFA Days tháng 3.

HLV Kim Sang Sik yêu cầu VAR trong buổi tập của ĐT Việt Nam
HLV Kim Sang Sik yêu cầu VAR trong buổi tập của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trong buổi tập ngày 23/3, HLV Kim Sang Sik bất ngờ tham gia vào bài tập cùng các học trò ở ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik yêu cầu VAR trong buổi tập của ĐT Việt Nam

HLV Kim Sang Sik yêu cầu VAR trong buổi tập của ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trong buổi tập ngày 23/3, HLV Kim Sang Sik bất ngờ tham gia vào bài tập cùng các học trò ở ĐT Việt Nam.

