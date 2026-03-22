Xuân Son tập riêng, ĐT Việt Nam chưa đủ quân số trước trận gặp Malaysia

Hôm nay 22/3, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Ở buổi tập này, ĐT Việt Nam vẫn chưa đủ quân số khi các thành viên của CLB CAHN vẫn chưa tập trung bởi còn phải thi đấu trận đá bù V-League gặp CLB CAHN.

Ngoài ra, tiền đạo Xuân Son bị đau nhẹ nên không tham gia tập chung cùng đồng đội. Tiền đạo nhập tịch này chỉ tham dự phần khởi động trước khi tập riêng cùng các nhân tố đến từ CLB Ninh Bình, những người tập trung muộn sau khi hoàn tất trận đấu ở Cúp Quốc gia ngày hôm qua.

Dự kiến từ ngày mai 23/3, ĐT Việt Nam sẽ đầy đủ quân số với sự hội quân của các nhân tố thuộc CLB CAHN. Đội sẽ có thêm 3 ngày tập luyện trước khi có màn so tài với ĐT Bangladesh trong trận giao hữu diễn ra ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy.

Sau đó đến ngày 31/3, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.