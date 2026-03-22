Xuân Son tập riêng, ĐT Việt Nam chưa đủ quân số trước trận gặp Malaysia

Chủ Nhật, 17:30, 22/03/2026
VOV.VN - Xuân Son tập riêng, ĐT Việt Nam chưa đủ quân số trong buổi tập thứ hai trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Hôm nay 22/3, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. 

xuan son tap rieng, Dt viet nam chua du quan so truoc tran gap malaysia hinh anh 1
Ở buổi tập này, ĐT Việt Nam vẫn chưa đủ quân số khi các thành viên của CLB CAHN vẫn chưa tập trung bởi còn phải thi đấu trận đá bù V-League gặp CLB CAHN. 

Ngoài ra, tiền đạo Xuân Son bị đau nhẹ nên không tham gia tập chung cùng đồng đội. Tiền đạo nhập tịch này chỉ tham dự phần khởi động trước khi tập riêng cùng các nhân tố đến từ CLB Ninh Bình, những người tập trung muộn sau khi hoàn tất trận đấu ở Cúp Quốc gia ngày hôm qua. 

Dự kiến từ ngày mai 23/3, ĐT Việt Nam sẽ đầy đủ quân số với sự hội quân của các nhân tố thuộc CLB CAHN. Đội sẽ có thêm 3 ngày tập luyện trước khi có màn so tài với ĐT Bangladesh trong trận giao hữu diễn ra ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. 

Sau đó đến ngày 31/3, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với ĐT Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường. 

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Hoàng Hên tự hào khi khoác áo ĐT Việt Nam, tiết lộ lời khuyên từ HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm tự hào khi vinh dự khoác áo ĐT Việt Nam và tiết lộ bản thân đã nhận được những lời khuyên từ HLV Kim Sang Sik trong ngày hội quân.

VOV.VN - Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm tự hào khi vinh dự khoác áo ĐT Việt Nam và tiết lộ bản thân đã nhận được những lời khuyên từ HLV Kim Sang Sik trong ngày hội quân.

Hoàn cảnh trái ngược của Hoàng Hên và Xuân Son trong ngày hội quân ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên thể hiện sự hòa nhập ấn tượng với ĐT Việt Nam, nhưng Nguyễn Xuân Son bị đau và không thể hoàn thành trọn vẹn buổi tập đầu tiên trong ngày hội quân.

VOV.VN - Đỗ Hoàng Hên thể hiện sự hòa nhập ấn tượng với ĐT Việt Nam, nhưng Nguyễn Xuân Son bị đau và không thể hoàn thành trọn vẹn buổi tập đầu tiên trong ngày hội quân.

Đối thủ của ĐT Việt Nam chưa thể đón cựu sao Ngoại hạng Anh về hội quân

VOV.VN - Tiền vệ từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury chưa có mặt trong thành phần ĐT Bangladesh sang Hà Nội ngày 21/3 do vướng lịch của CLB chủ quản và sẽ đến Việt Nam vào ngày 24/3.

VOV.VN - Tiền vệ từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury chưa có mặt trong thành phần ĐT Bangladesh sang Hà Nội ngày 21/3 do vướng lịch của CLB chủ quản và sẽ đến Việt Nam vào ngày 24/3.

