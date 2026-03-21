  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hoàng Hên tự hào khi khoác áo ĐT Việt Nam, tiết lộ lời khuyên từ HLV Kim Sang Sik

Thứ Bảy, 20:56, 21/03/2026
VOV.VN - Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm tự hào khi vinh dự khoác áo ĐT Việt Nam và tiết lộ bản thân đã nhận được những lời khuyên từ HLV Kim Sang Sik trong ngày hội quân.

Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập ngày 21/3, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khẳng định niềm tự hào khi lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam và cho biết đã chờ đợi cơ hội này suốt thời gian dài. Đỗ Hoàng Hên cũng cho biết đã học hát Quốc ca Việt Nam và luôn ý thức rõ trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển.

“Tôi rất vui và tự hào khi được khoác áo ĐT Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam và sẽ cố gắng thi đấu thật tốt vì màu cờ sắc áo” – Đỗ Hoàng Hên chia sẻ. Cầu thủ sinh năm 1994 cho biết, mình cùng toàn đội đang hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt trước Bangladesh, qua đó tạo đà cho trận đấu quan trọng gặp Malaysia.

hoang hen tu hao khi khoac ao Dt viet nam, tiet lo loi khuyen tu hlv kim sang sik hinh anh 1
Đỗ Hoàng Hên trả lời phỏng vấn trong ngày hội quân của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Minh Dân)

Đỗ Hoàng Hên có quốc tịch Việt Nam từ tháng 10/2025 sau 5 năm thi đấu tại V-League và từng thi đấu ăn ý cùng Nguyễn Xuân Son tại Bình Định và Nam Định. Tiền vệ này cũng tiết lộ, Nguyễn Xuân Son đã gửi lời chúc mừng và bộ đôi này rất vui khi được sát cánh bên nhau ở ĐT Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên cũng chia sẻ, mình đã nhận được lời khuyên từ HLV Kim Sang Sik. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc động viên Đỗ Hoàng Hên đừng quá áp lực, hãy thoải mái trong môi trường đội tuyển và cố gắng đá tốt.

Trong ngày hội quân 21/3, ĐT Việt Nam chưa có đủ lực lượng do nhóm cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình, Thể Công Viettel và CAHN vẫn đang bận phục vụ CLB chủ quản. Dự kiến tới ngày 23/3, HLV Kim Sang Sik mới có đủ quân số trong tay.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Bangladesh vào lúc 19h ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Nhiều khả năng, đây sẽ là trận đấu ra mắt của Đỗ Hoàng Hên trong màu áo ĐT Việt Nam. Sau đó, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3.

PV/VOV.VN
Đối thủ của ĐT Việt Nam chưa thể đón cựu sao Ngoại hạng Anh về hội quân
VOV.VN - Tiền vệ từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury chưa có mặt trong thành phần ĐT Bangladesh sang Hà Nội ngày 21/3 do vướng lịch của CLB chủ quản và sẽ đến Việt Nam vào ngày 24/3.

Đỗ Hoàng Hên tham dự sự kiện đặc biệt trước ngày hội quân ĐT Việt Nam
VOV.VN - Trước ngày hội quân cùng ĐT Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã tham dự sự kiện ra mắt SMCN - mạng lưới đa kênh thể thao đầu tiên tại Việt Nam.

FIFA và AFC có quyết định quan trọng liên quan đến ĐT Việt Nam
VOV.VN - Quyết định bất ngờ từ FIFA và AFC đang khiến kế hoạch tổ chức VCK Asian Cup đảo chiều, ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

