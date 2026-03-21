Đối thủ của ĐT Việt Nam chưa thể đón cựu sao Ngoại hạng Anh về hội quân

Thứ Bảy, 15:49, 21/03/2026
VOV.VN - Tiền vệ từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh Hamza Choudhury chưa có mặt trong thành phần ĐT Bangladesh sang Hà Nội ngày 21/3 do vướng lịch của CLB chủ quản và sẽ đến Việt Nam vào ngày 24/3.

ĐT Bangladesh tới Hà Nội. (Ảnh: VFF)

Ngày 21/3, ĐT Bangladesh đã đặt chân tới Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 3/2026 gặp ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Javier Cabrera sẽ có quỹ thời gian 5 ngày để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, trước khi so tài với ĐT Việt Nam vào lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy.

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Bangladesh mang sang Việt Nam lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Trong số này, có những gương mặt trưởng thành hoặc đang thi đấu tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch. 

Đáng chú ý, tiền vệ Hamza Choudhury – ngôi sao thuộc biên chế Leicester và từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa tới Việt Nam do vướng lịch của CLB chủ quản. Theo kế hoạch, Hamza Choudhury sẽ sang Việt Nam hội quân với ĐT Bangladesh vào ngày 24/3.

Tiền vệ Hamza Choudhury. (Ảnh: LĐBĐ Bangladesh)

Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng đã hội quân tại Hà Nội vào sáng 21/3. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đủ lực lượng do các cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình và Thể Công Viettel bận thi đấu tại Cúp Quốc gia nên sẽ tập trung vào ngày 22/3, còn nhóm cầu thủ thuộc biên chế CAHN sẽ hội quân vào ngày 23/3 sau khi hoàn thành trận đấu bù tại V-League.

Sau trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh sẽ bước vào các trận đấu tại vòng loại cuối Asian Cup vào ngày 31/3. ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường còn ĐT Bangladesh sẽ tới làm khách của ĐT Singapore.

Tin liên quan

ĐT Việt Nam chính thức tham dự FIFA ASEAN Cup vào thời điểm nào?

VOV.VN - Hội đồng FIFA chính thức phê duyệt tổ chức giải đấu mới hoàn toàn ở khu vực Đông Nam Á với tên gọi FIFA ASEAN Cup. ĐT Việt Nam sẽ tham dự vào thời điểm nào?

ĐT Malaysia gọi cầu thủ đang đá V-League vào danh sách đấu ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Endrick Dos Santos của CLB CA TP.HCM là 1 trong 28 cầu thủ được ĐT Malaysia triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội hình 11 ngôi sao lỡ cơ hội cùng ĐT Việt Nam đấu Bangladesh và Malaysia

VOV.VN - Điểm danh những sự vắng mặt đáng chú ý trong danh sách ĐT Việt Nam hướng tới trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 và gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 31/3.

