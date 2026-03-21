Đối thủ của ĐT Việt Nam chưa thể đón cựu sao Ngoại hạng Anh về hội quân

ĐT Bangladesh tới Hà Nội. (Ảnh: VFF)

Ngày 21/3, ĐT Bangladesh đã đặt chân tới Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 3/2026 gặp ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Javier Cabrera sẽ có quỹ thời gian 5 ngày để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, trước khi so tài với ĐT Việt Nam vào lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy.

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Bangladesh mang sang Việt Nam lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài. Trong số này, có những gương mặt trưởng thành hoặc đang thi đấu tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

Đáng chú ý, tiền vệ Hamza Choudhury – ngôi sao thuộc biên chế Leicester và từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh vẫn chưa tới Việt Nam do vướng lịch của CLB chủ quản. Theo kế hoạch, Hamza Choudhury sẽ sang Việt Nam hội quân với ĐT Bangladesh vào ngày 24/3.

Tiền vệ Hamza Choudhury. (Ảnh: LĐBĐ Bangladesh)

Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng đã hội quân tại Hà Nội vào sáng 21/3. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có đủ lực lượng do các cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình và Thể Công Viettel bận thi đấu tại Cúp Quốc gia nên sẽ tập trung vào ngày 22/3, còn nhóm cầu thủ thuộc biên chế CAHN sẽ hội quân vào ngày 23/3 sau khi hoàn thành trận đấu bù tại V-League.

Sau trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh sẽ bước vào các trận đấu tại vòng loại cuối Asian Cup vào ngày 31/3. ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia tại sân Thiên Trường còn ĐT Bangladesh sẽ tới làm khách của ĐT Singapore.