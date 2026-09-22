846.000 tỷ đồng tài sản quỹ và bài toán đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

Chiều 22/9, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup phối hợp tổ chức Chương trình Xếp hạng Quỹ đầu tư Chứng khoán tại Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Award 2026 (VFA 2026).

Sự kiện diễn ra một ngày sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời bắt đầu quá trình gia nhập bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS).

Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Trưởng Ban tổ chức VFA 2026

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Trưởng Ban tổ chức VFA 2026 cho rằng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là cột mốc sau nhiều năm nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan quản lý và toàn thể thị trường.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế được kỳ vọng tìm đến Việt Nam nhiều hơn, ngành quỹ cần một chuẩn tham chiếu minh bạch và đáng tin cậy. Theo ông Sơn, sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn thiết yếu cho nền kinh tế. Cùng với đó, ngành quản lý quỹ cũng ghi nhận những bước phát triển đáng kể.

Tính đến cuối tháng 6/2026, cả nước có 43 công ty quản lý quỹ và 141 quỹ đầu tư chứng khoán. Tổng giá trị tài sản quản lý của các quỹ đầu tư đạt khoảng 93.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,6 tỷ USD. Nếu tính cả danh mục ủy thác đầu tư, tổng tài sản do các công ty quản lý quỹ quản lý đạt khoảng 846.000 tỷ đồng, tương đương 32,5 tỷ USD.

Không chỉ tăng quy mô, cần nâng chất lượng dòng vốn

Phát biểu tại VFA 2026, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận định, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng mở ra cơ hội mới cho thị trường và ngành quỹ, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo Chủ tịch UBCKNN, phát triển ngành quỹ không đơn thuần là tạo thêm sản phẩm đầu tư cho người dân, mà quan trọng hơn là hình thành một lực lượng nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, có khả năng tập hợp những nguồn vốn phân tán trong xã hội thành các dòng vốn được quản lý chuyên nghiệp và phân bổ vào những lĩnh vực tạo giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

Trong 10 năm qua, tổng tài sản do các công ty quản lý quỹ quản lý tăng bình quân trên 20% mỗi năm. Đặc biệt, các quỹ mở và ETF phát triển nhanh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư và thúc đẩy hoạt động đầu tư chuyên nghiệp.

Hiện quỹ mở và quỹ ETF chiếm khoảng 80% tổng giá trị tài sản ròng của ngành quỹ, nhờ những ưu thế về thanh khoản, tính linh hoạt trong phân bổ danh mục và mức độ minh bạch.

Toàn cảnh VFA 2026

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBCKNN, giai đoạn tới không thể chỉ đặt mục tiêu tăng quy mô tài sản quản lý. Yêu cầu quan trọng hơn là nâng chất lượng dòng vốn, năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và khả năng đóng góp của ngành quỹ đối với thị trường tài chính và nền kinh tế.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh, thị trường tài chính không chỉ cần huy động được nhiều vốn hơn mà còn phải bảo đảm nguồn vốn được phân bổ hiệu quả, đúng hướng và bền vững.

"Quan điểm của Bộ Tài chính là phát triển ngành quỹ phải được đặt trong tổng thể quá trình cải cách thị trường tài chính, phát triển thị trường vốn và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư", bà Phương cho biết.

Hướng tới dòng vốn chủ động, dài hạn

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Việt Nam không chỉ hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư theo chỉ số mà cần từng bước thu hút dòng vốn chủ động, dài hạn từ các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản và các định chế tài chính lớn trên thế giới.

Đối với ngành quỹ, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực quản lý tài sản theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường kết nối với các trung tâm tài chính và tổ chức quản lý tài sản lớn; phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế; đồng thời nâng cao khả năng quản lý danh mục quy mô lớn.

Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell VOV.VN - Chiều tối 18/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu - FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS), trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp".

UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, duy trì các tiêu chí nâng hạng, tăng cường đối thoại với nhà đầu tư quốc tế và tạo điều kiện để các định chế tài chính nước ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, ngành quỹ cần được nhìn nhận không chỉ là một bộ phận cung cấp sản phẩm đầu tư mà còn là lực lượng định chế đầu tư chuyên nghiệp, có vai trò tập hợp nguồn vốn, chuyển hóa thành dòng vốn dài hạn và phân bổ hiệu quả vào nền kinh tế.

Để thực hiện vai trò này, cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán, VSDC, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, tổ chức phân phối và nhà đầu tư.

"UBCKNN sẽ tiếp tục đồng hành cùng thị trường, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, thúc đẩy đổi mới sản phẩm, phát triển cơ sở nhà đầu tư và tăng cường hội nhập quốc tế; qua đó tạo nền tảng để ngành quỹ phát triển an toàn, minh bạch, chuyên nghiệp và có năng lực cạnh tranh cao hơn", Chủ tịch UBCKNN khẳng định.