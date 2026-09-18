Chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell

Nâng hạng thị trường, mở rộng cơ hội thu hút vốn quốc tế

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử đối với thị trường tài chính Việt Nam. Theo đó, từ ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell phân loại ở trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp”.

Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với những cải cách về thể chế, phương thức vận hành và hoạt động đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế. Những nỗ lực này góp phần củng cố sự ổn định, phát triển của hệ thống tài chính quốc gia, đồng thời tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực thị trường vốn, khuôn khổ pháp lý và chính sách đã được cải thiện theo ba định hướng trọng tâm. Thứ nhất, nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường kỷ luật thị trường và hiệu quả xử lý vi phạm. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài, trong việc tiếp cận thị trường theo các chuẩn mực quốc tế. Thứ ba, xây dựng nền tảng pháp lý cho các mô hình thị trường và sản phẩm mới, đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đây là những bước tiến quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới một thị trường hiện đại, minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Với sự chỉ đạo và quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” trong kỳ đánh giá tháng 9/2025. Kết quả này tiếp tục được tổ chức xếp hạng khẳng định tại kỳ đánh giá tháng 3/2026.

Đánh giá về ý nghĩa của việc nâng hạng, Bộ trưởng lưu ý: “Nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới”. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường và cơ quan quản lý phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực không ngừng biến động, Việt Nam cần tiếp tục chủ động, linh hoạt trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cũng như hệ thống quản lý và giám sát. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành, triển khai các định hướng, chiến lược phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ tăng trưởng ấn tượng đến nâng hạng lịch sử: Bước ngoặt của chứng khoán Việt Nam VOV.VN- Năm 2025 khép lại với những con số tăng trưởng nổi bật và dấu mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đưa chứng khoán Việt Nam sang một chương phát triển mới. Không chỉ bứt phá về điểm số, thanh khoản và quy mô, thị trường còn bước vào giai đoạn “nâng chất”, hướng tới chuẩn mực cao hơn và vai trò lớn hơn.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm nâng cao thanh khoản và chất lượng thị trường; hiện đại hóa hạ tầng; phát triển công cụ quản trị rủi ro; đa dạng hóa sản phẩm; thu hút dòng vốn theo hướng bền vững; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và mở cửa thị trường.

Những định hướng này được xem là nền tảng để Việt Nam tăng cường hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, khai thác hiệu quả hơn các nguồn vốn quốc tế phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các thông lệ quốc tế và đẩy mạnh cải cách, hướng tới xây dựng thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả, có sức hấp dẫn bền vững.

FTSE GEIS mở ra giai đoạn phát triển mới cho thị trường chứng khoán

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới cùng các tổ chức tài chính quốc tế đã trao đổi về quá trình cải cách và hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.

Các đại biểu đồng thời thảo luận về ý nghĩa của việc nâng hạng, những cơ hội và thách thức đặt ra, cũng như các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức đánh cồng, đánh dấu việc Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi thuộc FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS.

Nghi thức này ghi nhận chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, từ quá trình hoàn thiện các cấu phần thị trường, khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ đến những nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Việc được nâng hạng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động theo dõi những chỉ số thị trường mới nổi. Đồng thời, đây cũng là động lực để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục cải thiện tính minh bạch, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng thị trường vốn an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ kỳ vọng Hội nghị sẽ trở thành diễn đàn đối thoại cởi mở, thực chất giữa cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế và cộng đồng nhà đầu tư. Qua đó, các bên có thể chia sẻ góc nhìn, tăng cường kết nối và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.

Trên nền tảng những cải cách đã được triển khai cùng các bước tiến mới của thị trường, Bộ trưởng kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng tài chính quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam.