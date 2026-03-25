Lực lượng công an xuất hiện tại các trụ sở Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội

Thứ Tư, 16:42, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3, một số cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại TP Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng kín cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây, thu hút sự chú ý của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, chiều 25/3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông và số 139 Cầu Giấy (TP Hà Nội) tạm ngừng giao dịch.

Lực lượng công an vào bên trong làm việc tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu số 29 phố Trần Nhân Tông. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại các cửa hàng, cửa cuốn được kéo xuống, ngừng giao dịch và lực lượng công an tiến vào bên trong làm việc. Nhiều khách hàng đến giao dịch vàng tỏ ra khá bất ngờ vì việc các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đóng cửa.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành khám xét, điều tra tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, vị này chưa thông tin chi tiết về vụ việc.

Nhiều người dân đến giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy bất ngờ vì cửa hàng đóng cửa. (Ảnh: Trọng Phú)

Trước đó vào ngày 23/5/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. 

Lực lượng chức năng xuất hiện trước trụ sở Bảo Tín Minh Châu tại 139 Cầu Giấy. (Ảnh: Tiến Đạt)

Theo đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Trọng Phú/VOV.VN
Thẩm mỹ không phép, tiêm filler không rõ nguồn gốc, thu lợi "khủng" bị khởi tố

Thẩm mỹ không phép, tiêm filler không rõ nguồn gốc, thu lợi "khủng" bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội thông tin, đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến hành vi lừa dối khách hàng trong hoạt động thẩm mỹ trái phép, sử dụng nhân viên giả danh bác sĩ và vật liệu không rõ nguồn gốc để trục lợi.

Tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2kg ma túy

Tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2kg ma túy

VOV.VN - Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Lừa đảo “cào vé livestream” trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng

Lừa đảo “cào vé livestream” trúng thưởng hơn 2,3 tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Công an xã Na Ngoi đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với thủ đoạn “mua vé cào online trúng thưởng giá trị lớn”.

