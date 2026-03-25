Lực lượng công an xuất hiện tại các trụ sở Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội
VOV.VN - Ngày 25/3, một số cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại TP Hà Nội bất ngờ tạm dừng giao dịch, đóng kín cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại đây, thu hút sự chú ý của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, chiều 25/3, cửa hàng vàng bạc, đá quý của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông và số 139 Cầu Giấy (TP Hà Nội) tạm ngừng giao dịch.
Tại các cửa hàng, cửa cuốn được kéo xuống, ngừng giao dịch và lực lượng công an tiến vào bên trong làm việc. Nhiều khách hàng đến giao dịch vàng tỏ ra khá bất ngờ vì việc các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đóng cửa.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành khám xét, điều tra tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Tuy nhiên, vị này chưa thông tin chi tiết về vụ việc.
Trước đó vào ngày 23/5/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-TTNH4 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.