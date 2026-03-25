Giá vàng SJC chênh gần 30 triệu đồng/lượng: Có nên mua hay chờ hạ nhiệt?

Vàng đang hoạt động giống tài sản rủi ro

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI… vẫn neo ở mức cao, trong khi vàng thế giới giảm sâu, tạo ra khoảng chênh lệch kỷ lục. Ông Đoàn Duy Tú, chuyên gia tài chính nhận định: “Khi nhiều người hoảng loạn xếp hàng mua vàng, giá chênh lệch trong nước bị đẩy lên cao, nghĩa là mỗi lượng vàng người mua phải trả thêm hàng chục triệu đồng chỉ vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, chứ không phải giá trị thực của kim loại”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng phòng môi giới tại SSI cho rằng: “Khoảng chênh kỷ lục này là cảnh báo rằng giá vàng trong nước hiện không phản ánh đúng giá trị thực. Đây là thời điểm nên cân nhắc kỹ khi đầu tư, đặc biệt nếu định lướt sóng hay mua tích trữ ngắn hạn”.

Trên thị trường quốc tế, theo Kitco News, giá vàng lao dốc mạnh vào ngày 23/3/2026, giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 4.098,60 USD/ounce trước khi phục hồi gần 4.450 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công vào nguồn năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Kitco News trích lời của ông Gareth Soloway chiến lược gia trưởng tại Verified Investing cảnh báo, sự phục hồi này có thể chỉ là tạm thời. Theo ông Gareth Soloway, chất xúc tác thực sự đằng sau đợt sụt giảm này không chỉ là những tin tức về chiến tranh mà còn liên quan đến cuộc khủng hoảng đang âm ỉ trong thị trường tín dụng tư nhân trị giá 2 nghìn tỷ đô la cùng “cú sốc lợi suất” trên thị trường trái phiếu.

Ông Gareth Soloway lưu ý, vàng hiện hoạt động giống tài sản rủi ro hơn là nơi trú ẩn an toàn. Vào giữa tháng 3/2026, nhiều quỹ quản lý tài sản lớn bắt đầu hạn chế dòng vốn của nhà đầu tư để duy trì ổn định. Quỹ North Haven Private Income Fund của Morgan Stanley chỉ đáp ứng được 45,8% yêu cầu rút vốn và áp dụng mức trần 5% mỗi quý sau khi số lượng yêu cầu rút vốn tăng lên gần 11%.

Tương tự, Quỹ Cliffwater Corporate Lending Fund phải đối mặt với các yêu cầu rút vốn khoảng 14% giá trị tài sản ròng nhưng chỉ đáp ứng được một nửa. Những hạn chế này đang gây ra tình trạng thanh lý tài sản trên diện rộng, khi các nhà đầu tư buộc phải bán những tài sản có tính thanh khoản cao như vàng để trang trải các khoản nợ.

Sự sụt giảm của thị trường vàng cũng trùng hợp với biến động mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, tăng vọt lên 4,2%, gần ngưỡng 4,5%. Theo ông Gareth Soloway, “cú sốc lợi suất” này tương đương với việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, khiến chính quyền phải điều chỉnh chiến lược ngoại giao với Iran.

Giá vàng sẽ về 3.500 USD trước khi bùng nổ?

Khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước và quốc tế khiến quyết định mua vàng rủi ro hơn. Theo ông Đoàn Duy Tú, người mua cần đánh giá kỹ lưỡng dòng tiền và chiến lược đầu tư, vì mua vàng khi giá chênh cao có thể dẫn đến lỗ ngay khi thị trường điều chỉnh.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Thế cũng phân tích: “Nhà đầu tư dài hạn có thể xem vàng là tài sản bảo toàn giá trị, nhưng với mục tiêu lướt sóng hoặc kiếm lời nhanh, rủi ro hiện rất lớn. Mua vàng lúc này nên dựa trên giá trị thực và dòng tiền, tránh chạy theo tâm lý đám đông”.

Trong khi đó, ông Soloway dự báo giá vàng giảm xuống mức khoảng 3.500 USD/ounce, ngưỡng kháng cự chuyển thành hỗ trợ hồi tháng 4/2025. Sau đó, vàng được kỳ vọng phục hồi về mức 5.000 USD/ounce trong vòng ba đến sáu tháng, tạo “hiệu ứng Phượng Hoàng”, tương tự sự phục hồi sau khủng hoảng thanh khoản năm 2020. Ông Soloway cũng nhấn mạnh: “Đợt giảm giá hiện tại là điều kiện tiên quyết cho một đợt tăng dài hạn hướng tới mức 10.000 USD/ounce khi giao dịch giảm giá trị quay trở lại trọng tâm”.

Các chuyên gia khuyến nghị, với mức chênh lớn hiện nay, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt những người dùng vốn vay hoặc đầu tư ngắn hạn. Nhà đầu tư dài hạn cần theo dõi sát diễn biến thị trường, ưu tiên chiến lược dựa trên dòng tiền thực và giá trị nội tại của vàng, tránh tất tay khi giá đang chênh lệch kỷ lục.