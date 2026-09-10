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Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng buôn bán gần 3.600 sản phẩm thuốc lá điện tử

Thứ Năm, 19:38, 10/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay 10/9/2026, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Nguyễn Văn Mạnh có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử tại địa chỉ 11F5, Khu vực 8, phường Tân An. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ tổng cộng 3.590 sản phẩm, gồm máy hút thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử dùng một lần và các loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

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Điều tra viên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Văn Mạnh. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ là thuốc lá điện tử và dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử, thuộc nhóm hàng hóa bị cấm kinh doanh, buôn bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định hơn 700 triệu đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Một số loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử trong số tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ)

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung cấp, phương thức tiêu thụ và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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