“Bếp gas chạy bằng nước”: Chiêu lừa mới, nhiều người mắc bẫy

Thứ Sáu, 16:44, 10/04/2026
VOV.VN - Những đoạn clip quảng cáo “bếp gas chạy bằng hơi nước thế hệ mới 2026” đang gây xôn xao cộng đồng mạng, thu hút hàng loạt người hỏi mua. Tuy nhiên, phía sau sản phẩm tưởng chừng “đột phá công nghệ” này lại là chiêu trò lừa đảo tinh vi, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng.

Video “bếp gas chạy bằng nước” gây sốt, nhiều người tin

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các đoạn clip ngắn giới thiệu một loại “bếp lửa chạy bằng hơi nước”, với lời quảng cáo hấp dẫn: sử dụng hoàn toàn từ nước bình thường, không mùi, không khói, tiết kiệm chi phí cho hộ gia đình và kinh doanh.

Đáng chú ý, nội dung video còn khẳng định người mua có thể “nhận hàng kiểm tra, dùng thử rồi mới thanh toán”, tạo cảm giác an tâm. Bên dưới là hàng loạt đường link dẫn tới các gian hàng trên sàn thương mại điện tử.

bep gas chay bang nuoc chieu lua moi, nhieu nguoi mac bay hinh anh 1
Nhiều người tin để lại số điện thoại, địa chỉ để đặt mua sản phẩm.

Dù không có bất kỳ cơ sở khoa học nào, nhưng thực tế đã có không ít người tin tưởng, để lại số điện thoại, địa chỉ để đặt mua sản phẩm. Nhiều trường hợp thậm chí còn nhờ người thân tìm mua bằng được “chiếc bếp kỳ lạ” này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các hình ảnh trong video đều có dấu hiệu được tạo dựng bằng công nghệ AI. Những chi tiết như ngọn lửa cháy từ nước, chuyển động thiếu tự nhiên hay âm thanh không đồng nhất cho thấy đây không phải sản phẩm có thật.

bep gas chay bang nuoc chieu lua moi, nhieu nguoi mac bay hinh anh 2
Bên dưới các video thường gắn 3 - 4 đường link dẫn tới gian hàng trên sàn thương mại điện tử của Shopee.

Tìm hiểu thêm, phóng viên thấy bên dưới các video thường gắn 3 - 4 đường link dẫn tới gian hàng trên sàn thương mại điện tử của Shopee. Để làm rõ thông tin, phóng viên đã sao chép các đường link này và liên hệ với đại diện Shopee nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi và cảnh báo từ chuyên gia

Tiếp tục gửi links quảng cáo “bếp gas chạy bằng nước” cho một chuyên gia trong ngành năng lượng và hóa học, phóng viên nhận được câu trả lời đây là sản phẩm được tạo ra từ AI.

“Về mặt khoa học, muốn biến nước thành lửa phải qua quá trình điện phân tách nước (H₂O) thành Hydro (H₂) và Oxy (O₂). Để tách được H₂ và O₂ ra khỏi nước, bắt buộc phải sử dụng điện phân với lượng năng lượng rất lớn. Đây là một quy trình không chỉ phức tạp mà còn cực kỳ tốn kém về mặt năng lượng và công nghệ. Trong thực tế, ngay cả các hệ thống sản xuất công nghiệp cũng phải đầu tư lớn mới có thể thực hiện được quá trình này một cách hiệu quả. Vì vậy, nếu có một thiết bị gia dụng có thể thực hiện việc tách nước để tạo ra nhiên liệu phục vụ đun nấu, thì giá trị của thiết bị đó chắc chắn không thể rẻ. Nó phải có giá rất cao, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng”, chuyên gia này khẳng định.

bep gas chay bang nuoc chieu lua moi, nhieu nguoi mac bay hinh anh 3
Đã có không ít người tin tưởng, để lại địa chỉ, số điện thoại đặt mua sản phẩm.

Theo các chuyên gia, “bếp gas chạy bằng nước” chỉ là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo đang nở rộ trên mạng xã hội thời gian gần đây, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng sử dụng AI để tạo video giả với hình ảnh “như thật”, mô tả những sản phẩm không tồn tại nhằm thu hút người xem. Khi người dùng nhấp vào link, họ có thể bị dẫn dụ mua hàng kém chất lượng, thậm chí bị yêu cầu chuyển tiền trước rồi mất liên lạc.

Ngoài ra, một số trường hợp còn bị lừa truy cập vào các đường link độc hại để thu thập thông tin cá nhân hoặc hưởng hoa hồng tiếp thị trái phép. Chuyên gia cảnh báo, những sản phẩm có công dụng phi lý, đi ngược nguyên lý thông thường cần được nhận diện sớm và tránh xa, đồng thời người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện giao dịch khi chưa kiểm chứng rõ nguồn gốc.

bep gas chay bang nuoc chieu lua moi, nhieu nguoi mac bay hinh anh 4

Để tự bảo vệ mình, người dùng nên chủ động tìm kiếm sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử uy tín, kiểm tra đánh giá thực tế và đặc biệt là không vội vàng nhấp vào các đường link lạ. Việc chia sẻ thông tin cảnh báo, đặc biệt tới người lớn tuổi, là cần thiết để hạn chế những hệ lụy đáng tiếc.
 

giai_cuu.jpg

Tội phạm lừa đảo mạng gây thiệt hại gần 40 nghìn tỷ đồng trong 5 năm

VOV.VN - Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây thiệt hại lớn về kinh tế và làm suy giảm niềm tin xã hội. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gắn với trí tuệ nhân tạo, danh tính ảo và tiền điện tử, nhiều đường dây tội phạm đã hình thành các “tập đoàn lừa đảo” xuyên quốc gia.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: lừa đảo bếp gas hơi nước clip bếp gas chạy bằng nước AI bếp gas hơi nước thế hệ mới 2026 chiêu trò lừa đảo mạng xã hội
Dữ liệu cá nhân vào tầm ngắm tội phạm mạng, bị khai thác cho các kịch bản lừa đảo
Khởi tố đối tượng livestream lừa đảo bán cây cảnh trên mạng

VOV.VN - Livestream bán cây cảnh “ảo”, giao hàng “dỏm”, Triệu Văn Nam đã lừa hàng trăm khách hàng trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Để những tổ chức lừa đảo trên không gian mạng không còn đất sống

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô 2.500 tỉ đồng, bắt giữ 14 đối tượng và đang truy bắt 111 đối tượng còn lại.

