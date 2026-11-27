Người mua không còn chạy theo mức giảm giá

Black Friday năm nay rơi vào ngày 27/11. Từ giữa tháng 11, nhiều cửa hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm tại Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại. Trên các tuyến phố như Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Thái Hà xuất hiện những tấm biển giảm giá 50%, 70%, thậm chí 80%. Các trung tâm thương mại cũng liên tục giới thiệu chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng, song không ít điểm bán vẫn vắng khách.

Tuy nhiên, mức độ quan tâm của người mua không đồng nghĩa với sức mua tăng tương ứng. Ghi nhận tại một số tuyến phố kinh doanh thời trang và trung tâm thương mại ở Hà Nội dịp Black Friday cho thấy, nhiều cửa hàng có khách ghé xem, hỏi giá, thử quần áo nhưng không phải ai cũng quyết định mua hàng. Người mua có xu hướng tham khảo giá, lựa chọn sản phẩm và cân nhắc trước khi xuống tiền thay vì mua sắm theo tâm lý đám đông.

Black Friday 2026 với nhiều quảng cáo giảm giá.

Lý giải về tình trạng này, ông Nguyễn Văn Thế Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI cho rằng, Black Friday năm nay không còn là dịp mua sắm đặc biệt như trước. Vì các chương trình giảm giá xuất hiện liên tục vào các dịp lễ, sinh nhật thương hiệu hay các đợt kích cầu cuối mùa, người tiêu dùng có nhiều cơ hội mua hàng với giá ưu đãi mà không nhất thiết phải chờ đến ngày 27/11.

Ngoài ra, người mua ngày càng quan tâm đến giá trị thực của sản phẩm thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá. Một món đồ được quảng cáo giảm 70% chưa chắc đã hấp dẫn nếu giá bán sau ưu đãi vẫn cao hơn những nơi khác hoặc sản phẩm không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Trên các tuyến phố xuất hiện những tấm biển giảm giá 50%- 70%

Chị Hạnh ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, trước đây thường tranh thủ dịp này để mua sắm. Nhưng năm nay, chị chỉ lựa chọn một số vật dụng thực sự cần thiết bởi không có nhu cầu mua sắm.

Còn chị Phương Linh, Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Trước đây tôi thường dành 6-7 triệu đồng mua sắm trong mùa giảm giá. Năm nay, do thu nhập không còn được như trước nên tôi cân nhắc khi mua sắm, chỉ lựa chọn những thứ thực sự cần thiết và mức giá phù hợp”.

Những thay đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng thận trọng hơn. Người mua không chỉ cân nhắc khả năng chi trả mà còn so sánh chất lượng, nguồn gốc, giá bán và chính sách hậu mãi trước khi quyết định.

Quảng cáo giảm giá tại cửa hàng thời trang.

Báo cáo "The 2026 eCommerce Savvy Shopper Report: Southeast Asia" do Cube và Lazada thực hiện, khảo sát 6.000 người mua sắm trực tuyến tại 6 thị trường Đông Nam Á, cho thấy nhóm người tiêu dùng thông thái chiếm khoảng 25% người mua trực tuyến tại Việt Nam. Trong nhóm này, 91% thường xác minh sản phẩm hoặc người bán trước khi mua, 33% dành thêm thời gian so sánh ưu đãi. Chỉ 12% chấp nhận đánh đổi các cam kết về hàng chính hãng, bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền để nhận mức giảm sâu hơn.

Cẩn trọng trước khi xuống tiền

Bên cạnh những cửa hàng, thương hiệu giảm giá kích cầu thật thì vẫn có tình trạng một số nơi giảm giá ảo. Điều này là lý do khiến người tiêu dùng dè dặt với Black Friday. Có nhiều quảng cáo giảm giá 50-70%, tuy nhiên, mức giảm được công bố chưa chắc phản ánh khoản tiền người mua thực sự tiết kiệm được. Thậm chí, lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao, các đối tượng xấu có thể tạo website giả mạo thương hiệu, đăng quảng cáo giảm giá bất thường hoặc gửi đường link không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, một số chương trình giảm giá chỉ áp dụng cho mẫu mã cũ, hàng tồn kho, sản phẩm giới hạn kích cỡ hoặc màu sắc. Những mặt hàng mới, được nhiều người quan tâm thường có mức ưu đãi thấp hơn. Vì vậy, con số giảm giá lớn trên biển quảng cáo không đồng nghĩa người mua có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với mức giá đó.

Thực tế, tại một số thương hiệu thời trang và giày dép, hàng mới thường không giảm hoặc chỉ ưu đãi khoảng 10%, trong khi bộ sưu tập cũ có thể giảm 30-50% tùy lượng hàng tồn và sức bán. Khoảng cách giữa mức giảm quảng cáo và sản phẩm thực sự được hưởng ưu đãi khiến người mua phải tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định.

Trong bối cảnh các chương trình khuyến mại diễn ra gần như quanh năm, việc tạo ra mức giảm giá hấp dẫn không còn đủ để thuyết phục khách hàng. Đối với người mua, cách đơn giản nhất để tránh khuyến mại ảo là theo dõi giá sản phẩm từ trước Black Friday, so sánh giá tại nhiều cửa hàng và kiểm tra cùng một mã hàng, phiên bản, kích thước. Không nên chỉ căn cứ vào tỷ lệ giảm giá được quảng cáo để quyết định mua sắm.

Đặc biệt, với những sản phẩm có giá trị cao như điện thoại, máy tính, thiết bị gia dụng và mỹ phẩm, cần kiểm tra nguồn gốc, hóa đơn, thời hạn bảo hành và chính sách đổi trả. Một mức giá thấp nhưng đi kèm rủi ro về chất lượng hoặc quyền lợi sau mua hàng chưa chắc là lựa chọn có lợi.

Trên các tuyến phố xuất hiện những tấm biển giảm giá 50%- 70%

Black Friday vẫn là cơ hội để người dân tìm kiếm sản phẩm với giá hợp lý, song sức hấp dẫn của ngày hội mua sắm không còn nằm ở những biển quảng cáo giảm giá. Điều người tiêu dùng cần là giá bán thực chất, thông tin minh bạch và ưu đãi có thể kiểm chứng.